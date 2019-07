Cdiscount propose aujourd'hui un bundle comprenant la Nintendo Switch, le jeu Pokémon Let's Go et 35 euros à dépenser sur l'eShop pour 269 euros. Un très bon starter si vous n'avez pas la console.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

La Nintendo Switch est une nouvelle fois en promotion avec cette fois sous la forme d’ n bundle comprenant, la console + le jeu Pokémon Let’s Go Evoli et 35 euros à dépenser sur l’eShop Nintendo pour la modique somme de 269 euros sur Cdiscount. Seule, la console est ordinairement vendue 299 euros.

Si le format hybride de la console a suscité quelques interrogations au départ, le succès de la Nintendo Switch n’est plus à démontrer. Passer d’une console de salon à une console portable aussi facilement est un vrai bonheur. Cela a même quelque chose de magique les premières fois. Ajoutez à cela certains jeux extraordinaires comme Zelda et Nintendo avait toutes les clefs en mains faire de sa console un best seller.

La pack du jour inclut évidemment la console avec un Joycon et ajoute le jeu Pokémon Let’s Go dans sa version Evoli. Le soft est un remake de la version Jaune sortie en 2000 en France, mais avec une refonte graphique profonde, quelques changements dans la narration et les nouveautés issues des épisodes X / Y et Soleil / Lune comme les Méga Évolutions. En plus du jeu, vous avez droit à 35 euros offerts à dépenser sur l’eShop.

Le catalogue de la boutique virtuelle commence à être bien fourni avec aujourd’hui plus de 1 000 jeux. On trouve tous les genres à tous les prix. Avec 35 euros vous pourrez vous offrir de nombreux titres indépendants et moins indépendants, ou les très gros jeux de la console à moitié prix puisqu’ils sont généralement vendus 70 euros. On vous recommande Zelda : Breath of the Wild.

Pourquoi recommande-t-on ce pack ?

La console « sur place ou à emporter » ;

Un jeu sympathique et 35 pour piocher dans l’eShop ;

Tout ce qu’il faut pour bien démarrer.

la Nintendo Switch est à 269 euros sur Cdiscount avec le jeu Pokémon Let’s Go et 35 euros à dépenser sur l’eShop.