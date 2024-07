Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Bouygues propose la Bbox fit avec un forfait fibre à moins de 20 € par mois la première année. L’offre est simple, mais suffisante, si vous cherchez à vous équiper du très haut débit à moindre coût.

C’est quoi, cette offre fibre Bbox fit de Bouygues ?

L’abonnement fibre avec la Bbox fit est au prix de 19,99 € par mois pendant un an, puis 32,99 € par mois. Un engagement d’un an est nécessaire.

Que propose cette offre Bbox fit de Bouygues ?

La Bbox fit propose la fibre optique très haut débit, jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi. Ce n’est clairement pas la connexion fibre optique la plus rapide sur le marché, mais pour son prix, les débits offerts sont largement suffisants. Vous disposerez d’une connexion confortable pour surfer sur internet, télétravailler dans de bonnes conditions, regarder du contenu 4K en streaming via les plateformes de VOD, ou télécharger des jeux rapidement sur vos consoles de salon et jouer en ligne.

L’abonnement comprend aussi les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Notez que l’application dédiée de Bouygues Telecom permet de configurer simplement votre ligne internet, dès le premier jour de l’installation.

Les autres offres fibres de Bouygues // Source : Bouygues Telecom

Est-ce que la Bbox fit est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 20 € par mois, c’est une très bonne affaire et un très bon rapport qualité-prix, mais seulement si vous ne souhaitez disposer que de la fibre. Pour un décodeur TV, il vous faudra souscrire à un abonnement supérieur, comme l’offre Série Spéciale B&You, au prix de 29,99 € par mois, sans engagement. Vous disposerez de meilleurs débits, jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi, ainsi que d’un décodeur TV 4K HDR.

