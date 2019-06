Jérôme Durel - il y a 55 minutes Tech

Le temps est bon, le ciel est bleu... et une chaleur écrasante pèse en ce moment sur la quasi-totalité de la France. Nous avons sélectionné trois ventilateurs pour vous aider à survivre aux vagues de chaleur qui seront de plus en plus fréquentes.

Fin juin 2019, une vague de chaleur va étouffer la France. Une masse d’air chaud venue d’Afrique du Nord et d’Espagne remonte vers le nord amenant avec elle des températures particulièrement élevées. On attend jusqu’à 39 degrés à Paris et entre 35 et 40 sur le reste de l’Hexagone.

Une telle chaleur a de nombreux effets sur l’organisme, et il convient d’adopter de bonnes pratiques pour éviter le « coup de chaud » : s’hydrater, manger léger et éviter de sortir aux heures les plus chaudes notamment. Des gestes quotidiens qu’il va falloir maîtriser : le réchauffement climatique n’est pas près de s’arrêter.

Il est possible d’investir dans un climatiseur d’appoint pour faire baisser la température, mais le ventilateur est une solution plus pratique, moins onéreuse et plus écologique. Nous en avons sélectionné et testé trois pour vous aider à faire votre choix parmi les centaines de références du marché plus ou moins bonnes.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Jérôme Durel pour Numerama Signaler une erreur dans le texte