La fête la plus commerciale de l’année commence à la fin de la semaine. Vendredi prochain, c’est en effet le Black Friday et eBay n’a pas attendu la veille du week-end pour lancer sa première vague de promotion. Au programme de ce lundi : une jolie baisse de prix pour le Pixel 3 XL, un DJI Mavic 2 Zoom bien équipé, un iPhone 7 sous la barre des 300 euros et une smartwatch Samsung à prix décent.

Le DJI Mavic 2 Zoom avec le kit Fly More à 1 299 euros

Couronné « Roi de l’image » dans notre guide des drones de l’année, le DJI Mavic 2 Zoom est une pièce de choix pour qui désire posséder un drone haut de gamme facile à prendre en main, rapidement déployable et capable de rendre ses photos et films de vacances beaucoup moins pénibles à montrer à ses proches.

Il dispose en effet d’une caméra de 12 MP capable de capturer des vidéos en 4K jusqu’à 30 images par seconde, de réaliser des ralentis en Full HD et dispose d’un zoom optique permettant de réaliser de superbes plans, même de très loin.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une référence en termes de prises de vue

Une prise en main extrêmement intuitive

Le Mavic 2 Zoom est fourni ici avec des batteries supplémentaires et des hélices silencieuses

Le Mavic 2 Zoom est, de base, vendu plus de 1200 euros. L’offre d’eBay permet ici d’acquérir le drone avec un kit Fly More, vendu près de 400 euros habituellement, au prix d’un Mavic 2 Zoom nu.

Le Google Pixel 3 XL à 899 euros

Le Google Pixel 3 XL est sans conteste le photophone le plus impressionnant de cette année. Google a démontré qu’il ne servait à rien de multiplier les capteurs photo si l’on ne maîtrisait pas parfaitement l’aspect logiciel. Le Pixel 3 XL est ainsi non seulement capable de sublimer les photos de nuit — c’est le meilleur de sa catégorie — mais aussi de réaliser un zoom numérique aussi propre qu’un zoom optique. Un véritable tour de force.

Pour le reste, le Pixel 3 XL possède tous les attributs que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme de 2018. Un SoC puissant (l’incontournable Snapdragon 845), un écran OLED avec une encoche et un design fait de verre et de métal. Faut-il le préciser ? Smartphone made in Google oblige, il sera toujours le premier à recevoir les dernières mises à jour d’Android.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Le meilleur photophone de l’année

La garantie de recevoir très rapidement les dernières mises à jour

Des performances haut de gamme

Lancé il y a quelques jours au tarif de 959 euros, le Pixel 3 XL voit déjà son prix passer à 899 euros.

La Nintendo Switch avec les Joy-Con gris à 269,99 euros

L’incontournable console hybride de Nintendo a eu droit à une très belle année en termes de jeu. Entre un Diablo III, du Dead Cells, du Hollow Knight ou le Smash Bros à venir, il est difficile de bouder son plaisir. Une console qui s’adresse à tous les publics.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Les meilleurs jeux indés du moment sur une console portable

Une console hybride à installer dans son salon ou à utiliser dans les transports

De belles exclusivités à venir dans les prochaines semaines

À l’approche de Noël, Nintendo ne semble pas vouloir baisser encore officiellement le prix de sa console, vendue officiellement 329 euros nue. Il est toutefois possible de la trouver à moins de 270 euros, dans sa version grise, sur eBay. C’est une affaire.

L’iPhone 7 à 299,99 euros

Il est petit (4,7 pouces), il est en métal et il est increvable. On ne présente plus l’iPhone 7, l’iPhone d’il y a deux ans, avec un écran au format 16:9, un processeur qui tient encore parfaitement la route et un capteur photo solide. Un iPhone qui a largement fait ses preuves ses dernières années et qui n’est pas du genre à vous lâcher à la première chute.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

C’est une valeur sûre

Une coque en métal qui ne se brisera pas à la première chute

Des performances encore très honorables pour son âge

L’iPhone 7, ici dans sa version dorée et avec 32 Go d’espace de stockage passe sous la barre des 300 euros sur eBay.

La smartwatch Gear S3 de Samsung à 184,99 euros

On a tendance à l’oublier avec la sortie des dernières Apple Watch, mais Samsung a prouvé qu’il était capable de sortir de très jolis objets connectés par sa gamme Gear. La Gear S3 est donc une montre connectée (compatible avec les smartphones Android mais aussi les iPhone) surmontée d’un cadran rotatif qui permet de naviguer aisément dans les menus de la montre.

La Gear S3 dispose par ailleurs d’un bel écran AMOLED aux noirs profond, embarque une batterie particulièrement autonome (4 jours d’autonomie annoncée) et d’un capteur de rythme cardiaque. Idéal aussi bien pour les activités sportives que pour voir aisément ses notifications.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Une jolie montre connectée

Un cadran rotatif qui facilite la navigation dans les menus

Une autonomie de 4 jours

Officiellement vendue 300 euros, cette promotion sur eBay permet de l’acquérir à 185 euros environ.