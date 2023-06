[Deal du jour] Si vous vous lassez de vos Joy-Con et de leur couleur standard ou fluo, Nintendo commercialise deux nouvelles paires. Prévues pour la fin du mois de juin, ces nouvelles manettes abordent de jolies couleurs pastel reposantes, pour éviter les rage quit intempestifs.

Où précommander les nouveaux Joy-Con au meilleur prix ?

La sortie des nouveaux Joy-Con est prévue pour le 30 juin 2023. Ils sont normalement vendus 89,99 €. La paire de manettes Joy-Con Rose Pastel et Jaune Pastel est disponible en précommande sur Amazon au prix de 79,99 €. La paire de manettes Joy-Con Violet Pastel et Vert Pastel est disponible en précommande sur Cdiscount au prix de 79,99 €.

Pourquoi ces nouveaux Joy-Con ?

Pour rappel, les Joy-Con sont les manettes de la Nintendo Switch. Ce sont des manettes détachables qui s’utilisent de plusieurs manières. Vous pouvez en prendre un dans chaque main, afin d’effectuer des mouvements frénétiques autant que votre allonge le permet, et ainsi, donner un coup à votre chat qui passe devant la télé. Vous pouvez les fixer à la Switch pour former une console portable et utiliser cette dernière en mode nomade. Ou vous pouvez les réunir sur le support prévu à cet effet, pour en faire le pad le moins design de l’histoire des manettes.

Cependant, aussi pratiques que sont les Joy-Con, ils souffrent d’un défaut de fabrication appelé Joy-Con Drift. Le Joy-Con Drift est un problème qui touche principalement le stick haut du Joy-Con gauche. Celui-ci, lorsqu’il est défectueux, envoie de lui-même des commandes à la console. En dehors de vous donner une bonne excuse de perdre à Mario Kart 8 Deluxe, ce défaut rend malheureusement la plupart des jeux injouables. Nintendo s’est engagé il y a peu à prendre en charge la réparation des Joy-Con défectueux, mais sous certaines conditions. Nombreux sont celles et ceux qui se retrouvent tout de même dépourvus de Joy-Con gauche.

Les nouveaux modèles de Joy-Con Rose et Jaune Pastel, et Violet et Vert Pastel, sont donc une excellente occasion de refaire sa gamme de manettes Switch, avec qui plus est des couleurs pastel du plus bel effet. Si vous ne pouvez pas envoyer votre ou vos Joy-Con défectueux au SAV de Nintendo, et que votre budget le permet, ces nouvelles versions, accompagnées de leur dragonne, sont à considérer. Surtout si vous avez prévu de sauver tous les Korogu dans Zelda: Tears of the Kingdom.

Comment aider les Korogu si votre Joy-Con n’en fait qu’à sa tête ? 😔 // Source : Capture Twitter

Pour utiliser avec vos Joy-Con

