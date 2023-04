The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrive le 12 mai prochain et s’accompagne d’une console OLED et d’une manette Pro édition spéciale. Nintendo profite de la sortie évènement du jeu pour faire plaisir aux fans, et rentabiliser un maximum la licence. La sortie de la manette Pro est aussi prévue pour le 12 mai, et elle est déjà en précommande.

C’est pendant la vidéo de présentation de 10 minutes de Zelda: Tears of the Kingdom que Nintendo a annoncé la superbe Switch OLED qui accompagne la sortie du jeu. Une manette Pro et une sacoche de rangement sont aussi de la partie. La console et les Joy-Con abordent les couleurs du jeu, avec de jolis motifs dorés sur fond blanc, qui reprennent le style des symboles Sheikah. La manette Pro est identique et son design va de pair avec la console OLED.

Depuis l’annonce de l’édition spéciale, Numerama a pu jouer à Zelda: Tears of the Kingdom, et vous partage son expérience dans cette preview. Le gameplay est profond et diversifié, et la manette Pro semble parfaitement adaptée pour profiter au maximum de l’expérience. La Nintendo Switch Pro est, en effet, une manette sans-fil plus classique qu’une paire de Joy-Con, et plus adapté à de longues parties. Très ergonomique et avec un poids parfaitement réparti, elle est pensée pour les joueuses et les joueurs qui veulent la meilleure expérience de jeu possible, pendant de longues sessions.

Autant dire qu’elle se prête parfaitement bien pour jouer à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Elle profite de plus d’une excellente autonomie de 40 h environ.

La manette Pro reprend le style de la Switch Oled Zelda // Source : Nintendo

Où précommander la manette Pro Zelda: Tears of the Kingdom ?

Sur les ruptures de stock Cet article est régulièrement mis à jour, mais nous ne pouvons garantir la disponibilité des stocks à la minute

Les prix sont identiques chez tous les revendeurs et seuls les frais de livraison peuvent faire varier le montant final.

Précommandez la manette Pro sur le site de La Fnac

La manette Pro Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande sur le site de La Fnac au prix de 84,99 €. Les précommandes sont disponibles en livraison et en retrait magasin. La livraison est gratuite et la manette sera disponible à partir du 12 mai 2023.

Précommandez la manette Pro sur le site de Micromania

La manette Pro Zelda: Tears of the Kingdom est aussi en précommande sur le site de Micromania, au prix de 84,99 €. Les précommandes sont disponibles gratuitement en livraison et en retrait magasin, à partir du 12 mai 2023.

Pour aller plus loin avec Zelda :

👉 On vous dit où précommander la Nintendo Switch OLED aux couleurs de Zelda

👉 On vous dit aussi où précommander le jeu Zelda : Tears of the Kingom

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.