[Deal du Jour] Zelda: Tears of The Kingdom, Star Wars Jedi: Survivor, Final Fantasy XVI, Diablo IV… Tous ces jeux sortent dans les semaines à venir, et il vous reste si peu de place dans vos consoles. C’est le bon moment pour augmenter leur capacité de stockage, grâce à ces SSD et MicroSD à de bons prix.

Quelles sont les promotions sur les SSD et MicroSD ?

Les solutions de stockage annexes sont régulièrement en promotion. Vous trouverez souvent des SSD, disques externes ou MicroSD à de bons prix. Avec le nombre de (gros) jeux qui sortent bientôt, on s’est dit que c’était le bon moment de faire un point sur les meilleures offres disponibles.

Le SSD 980 Pro de Samsung pour PlayStation 5

Le disque externe de Seagate pour Xbox Series

La MicroSD Sandisk pour la Nintendo Switch

Le SSD 980 Pro de Samsung, pour augmenter le stockage PS5

Amazon propose une réduction sur le SSD interne 980 Pro de Samsung. Le modèle 1 To est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 99,63 €.

Le 980 Pro de Samsung est un SSD aux performances adaptées à la PlayStation 5. Son interface PCIe 4.0 lui offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. Les transferts et les téléchargements des jeux iront plus vite, les performances seront revues à la hausse, et les 1To de stockage supplémentaire seront bienvenus, surtout si vous comptez faire tous les jeux de notre guide des meilleurs titres de 2023 sur PS5.

Le SSD Samsung 980 PRO accueillera Star Wars Jedi: Survivor dans votre PS5 avec plaisir // Source : Samsung

Il est recommandé de prendre un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe du SSD. Le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 7,99 €, convient parfaitement. Si vous voulez éviter des achats séparés, le modèle de 980 Pro avec dissipateur est vendu au prix de 113,09 €. Enfin, veillez à bien installer la dernière version à jour du firmware, et à suivre notre tutoriel pour l’installation.

Le disque externe Seagate, pour rajouter du stockage à votre Xbox Series

Le disque externe de 2 To de la marque Seagate se trouve habituellement autour de 100 €. Il est ici proposé sur Amazon au prix de 91,99 €.

Le Seagate Game Drive de 2 To est un SSD pour Xbox Series X et Series S. Bien qu’il ne va pas augmenter les performances de la console de Microsoft (il est un peu plus lent que le SSD interne déjà présent), il va considérablement augmenter le stockage de la console. Parfait pour tester tous les jeux proposés ce mois-ci dans le Xbox Game Pass.

Le Seagate Game Drive 2 To se branche simplement en USB // Source : Seagate

L’avantage de ce disque externe, c’est que vous n’aurez pas besoin d’ouvrir votre Xbox. Le Seagate Game Drive se branche simplement en USB 3.2 à votre console.

La MicroSD Sandisk, pour augmenter le stockage de la Switch

La carte microSD SanDisk pour Nintendo Switch existe en plusieurs modèles. La carte d’une capacité de 256 Go est en ce moment au prix de 30 € sur Amazon.

La microSD SanDisk de 256 Go est une carte mémoire adaptée à la console de Nintendo. Elle est suffisamment performante et atteint 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. 256 Go vous permettent de stocker une bonne quantité de jeux, vos sauvegardes, ainsi que vos captures d’écran et vos enregistrements vidéos. Petit bonus : elle aborde un joli visuel (que vous ne verrez malheureusement pas beaucoup). Vous pourrez vous essayer aux titres de notre guide des meilleurs jeux Switch de 2023 sans craindre le manque de place, ou accueillir Zelda: Tears of the Kingdom avec les honneurs.

La jolie MicroSD 256 Go pour Nintendo Switch // Source : Amazon

Pour aller plus loin

👉 Notre article sur les résolutions que doivent prendre PlayStation, Nintendo et Xbox en 2023

👉 Découvrez notre preview de Zelda: Tears of the Kingdom

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.