Google lance une nouvelle rubrique pour voir, contrôler et supprimer les données passées dans le moteur. Cet espace permet aussi d'accéder plus facilement à d'autres réglages fournis par l'entreprise américaine.

Google rend plus accessible l’accès aux données que vous lui transmettez. Depuis le 25 octobre, la firme de Mountain View fournit une nouvelle manière, simplifiée, de voir les informations que vous lui laissez lorsque vous utilisez son moteur de recherche. Un espace sur lequel vous pouvez non seulement passer en revue votre historique récent, mais aussi, si besoin, le supprimer.

Pour en bénéficier, il vous faut au préalable vous connecter à l’entreprise américaine. L’identification passée, la méthode pour voir ces informations, mais aussi pour accéder aux principaux paramètres de confidentialité, est simple, bien qu’elle diffère un peu selon l’appareil utilisé.

Comment y accéder ?

Depuis un smartphone, vous pouvez entrer dans cet espace via le navigateur web. Il suffit d’être sur la page d’accueil de Google (ou sur une page de résultats) et de cliquer sur l’icône menu en haut à gauche. Un menu latéral apparaîtra : vous n’aurez plus qu’à cliquer sur la ligne « Vos données et la recherche Google » (lien direct).

Sur PC, l’accès à ces réglages n’est pas toujours à la même place. Dans l’accueil de Google.fr, allez en bas à droite de la page et cliquez sur le lien Paramètres, puis la ligne « Vos données et la recherche Google » (lien direct). Sur une page de recherche, c’est le même processus, sauf que le lien Paramètres est vers le haut, sous la barre de recherche, vers la droite.

« Vos données et la recherche Google »

Une fois dans l’espace « Vos données et la recherche Google », vous verrez plusieurs rubriques, à commencer par votre activité récente (il est possible que vous ne voyiez rien, si vous aviez préalablement demandé à Google de suspendre toute collecte d’informations, parce que vous ne voulez par exemple bénéficier d’aucune « expérience plus personnalisée des services Google »).

Google vous propose aussi des options de suppression de l’activité de recherche (sur la dernière heure ou en totalité), ce qui n’est par exemple pas inutile en cas d’ordinateur partagé et si vous n’optez pas pour de la navigation privée, ainsi que des accès vers les activités vocales et audio, les paramètres publicitaires et certains éléments (comme la position géographique) vous concernant.

Activités de recherche, enregistrement de votre voix, géolocalisation, ciblage publicitaire, confidentialité, sécurité… ce centre mène à tout, ou presque

Le reste de la section est composé de rubriques vous invitant à vérifier plus généralement d’autres options de votre compte Google, notamment celles relatives à la sécurité et à la confidentialité. Plusieurs rubriques sont enfin là pour vous expliquer comment les données de votre compte Google sont utilisées dans la recherche, pour quelles raisons elles le sont et, en filigrane, pourquoi vous devriez être d’accord.

Dans un billet de blog, Google indique que cet espace est déployé sur la version web de Google. Dans les semaines à venir, celui-ci sera accessible via les applications Android et iOS. En 2019, il est prévu d’étendre ces modifications à d’autres produits et services de la firme de Mountain View, à commencer par Maps, dont la nature — de la géolocalisation — fait qu’elle ramasse beaucoup d’informations.