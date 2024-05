Lecture Zen Résumer l'article

Numerama est à Londres pour la première keynote Apple de 2024, la première délocalisée en Europe depuis plus d’une décennie. Dans cet article, nous vous proposons un live blog de l’événement, avec les annonces de la marque californienne minute par minute. Dans la foulée, Numerama prendra aussi en main les nouveaux produits.

Depuis Bethersea Power Station, une ancienne centrale électrique devenue son campus londonien, Apple organise, ce mardi 7 mai, sa première grande conférence de presse de 2024. En attendant sa grande conférence annuelle du 10 juin, la marque devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro et iPad Air, après quasiment deux années sans renouvellement. Des centaines de journalistes et créateurs de contenus sont conviés sur place, ce qui laisse supposer un peu plus qu’une simple révision des tablettes. On parle notamment d’une nouvelle puce M4 et, pourquoi pas, de la sortie internationale du casque Vision Pro.

Vous n’avez pas le temps pour suivre la conférence en vidéo ? Vous souhaitez juste vous concentrer sur l’essentiel ? Numerama vous propose dans cet article un récapitulatif minute par minute, dans l’ordre antéchronologique (allez en bas de la page pour commencer à 16 heures) — pensez à rafraîchir la page de temps en temps.

Dans la foulée de la conférence, Numerama, sur place, ira essayer les nouveaux produits et discuter avec les ingénieurs d’Apple. Plusieurs articles exclusifs vous seront proposés.

16h38 : Le mot de la fin pour Tim Cook, visiblement très fier de sa gamme iPad — « Le plus grand jour pour l’iPad depuis son introduction ». Il donne rendez-vous à la WWDC 24.

16h36 : Les vice-présidents d’Apple de retour sur scène. Les prises en main vont commencer.

16h36 : L’iPad Pro sera disponible la semaine prochaine à partir de 1 219 € en 11 pouces et 1 569 € en 13 pouces. Le Magic Keyboard ? 349 € et 399 €. Les commandes ouvrent aujourd’hui.

16h31 : Bien sûr, l’iPad ne serait rien sans son Apple Pencil. En voici un tout nouveau : l’Apple Pencil Pro. Il gagne un capteur avant la pointe pour offrir de nouvelles fonctionnalités. L’idée sera par exemple de le presser ou de tapoter dessus pour ouvrir une palette d’options. Il est compatible avec la fonction « Localiser » pour le retrouver plus facilement. Il est doté aussi d’un retour haptique. Il est compatible avec l’iPad Pro et l’iPad Air. Le prix : 149 €.

Apple Pencil Pro // Source : Apple

16h30 : L’iPad Pro pourra être associé à une coque spéciale Magic Keyboard qui, disons-le, le transformer en MacBook.

Apple Magic Keyboard pour iPad Pro // Source : Apple

16h28 : À l’arrière, on retrouve une caméra de 12 mpx, associée à un LiDAR et un nouveau flash adaptatif. Grâce à une IA, vos scans de documents n’auront plus d’ombres.

16h24 : Deux applications vont tirer profit du nouvel iPad Pro : Final Cut Pro et Logic Pro. Elles ont été repensées pour la tablette. Il y aura même la fonctionnalité Final Cut Camera, pour associer plusieurs angles de caméra ensemble (plusieurs iPhone qui filment une même scène par exemple). Logic Pro sera aussi plus « intelligent ».

16h22 : Le nouvel iPad Pro serait quatre fois plus rapide que son prédécesseur (en M2).

16h18 : Nouvelle annonce avec l’officialisation de la puce M4, une nouvelle avancée dans les processeurs d’Apple. Elle est gravée en 3 nm. Le CPU est 50 % plus rapide que celui de la M2. Le GPU grimpe à 10 cœurs, avec une compatibilité du ray tracing pour les jeux vidéo. Côté efficience, la puce M4 consomme deux fois moins que la M2 pour les mêmes tâches. Le Neural Engine est aussi amélioré, avec six fois plus de puissance que le tout premier.

La puce M4 bat des records au niveau du NPU (Neural Engine) et Apple dévoile sa première fonction IA : la possibilité de supprimer l’arrière-plan avec un traitement local dans Final Cut Pro. C’est tous les avantages de la puce M3, avec une gravure améliorée et des capacités IA locales inégalées.

16h11 : Et on passe logiquement à l’iPad Pro, la meilleure tablette d’Apple qui a droit à une bande-annonce tellement les ambitions sont élevées. Le nouvel iPad Pro est ultra fin. Deux tailles là encore : 11 pouces et 13 pouces. Le plus grand ne mesure que 5,1 millimètres d’épaisseur, l’autre pointe à 5,3. Apple veut donner l’impression qu’on tient une feuille de verre.

Apple iPad Pro (2024) // Source : Apple

L’iPad Pro accueille pour la première fois la technologie OLED, dont les pixels émettent leur propre lumière pour des noirs profonds et des couleurs incroyables. Apple appelle ça le Tandem OLED, capable de grimper à une luminosité comprise entre 1 000 et 1 600 nits (en HDR). Ce sont les écrans les plus avancés de l’entreprise (Ultra Retina XDR). En option, on pourra choisir un verre nano-texturé pour moins de reflets.

16h05 : L’iPad Air d’abord, une version plus abordable que la version Pro. La nouvelle génération passe en deux tailles : 11 pouces et 13 pouces (une première pour la famille Air). L’écran est un Liquid Retina. Le nouveau design bascule la caméra avant en format paysage (plutôt que portrait), un placement bien plus pertinent. Quatre coloris : bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral. Et plusieurs accessoires compatibles (Apple Pencil, clavier).

À l’intérieur, on trouve une puce M2 (trois plus rapide), qui pourra faire tourner un jeu vidéo comme Assassin’s Creed Mirage et proposera des fonctionnalités IA (pour les photos par exemple). Quatre options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Lancement la semaine prochaine, à partir de 719 € (969 € pour le 13 pouces). Ouverture des précommandes aujourd’hui. À noter que l’iPad Air est moins cher de 70 €.

Apple iPad Air (2024) // Source : Apple

16h03 : On passe déjà l’iPad. Tim Cook, qui n’a pas le temps, nous rappelle d’abord à quoi sert un iPad.

16h02 : Quelques mots sur l’Apple Vision Pro, disponible aux États-Unis. Tim Cook rappelle simplement quelques bénéfices de l’ordinateur spatial, que ce soit pour la santé ou le cinéma.

16h01 : Début de la conférence. Tim Cook annonce un grand jour pour l’iPad. On est étonnés (non).

15h58 : La conférence va débuter et on patiente toujours avec un morceau de musique. Cards on The Table de Nia Archives en l’occurence (selon Shazam). Greg Jozwiak, le vice-président d’Apple (et successeur de Tim Cook ?), est sur place.

15h30 : De plus en plus de journalistes s’installent, pendant que les employés Apple attendent tous autour de la salle de conférence.

15h10 : Numerama est sur place. Le nouveau campus londonien d’Apple accueille une grande salle de conférence, avec des centaines de journalistes du monde entier (il y a même des Australiens !). La conférence débutera à 16h00.

Le salle de la conférence Apple, avec des journalistes venus du monde entier à Londres. // Source : NL / Numerama

