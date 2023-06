Google prend en main son gestionnaire de mot de passe et lui ajoute plusieurs fonctionnalités comme un capteur d’empreinte sur PC ou une nouvelle interface d’utilisation.

Google a annoncé le 8 juin cinq nouvelles options de sécurité pour son moteur de recherche Chrome. En commençant par le gestionnaire de mots de passe, il sera possible de s’authentifier par reconnaissance faciale ou avec votre empreinte digitale sur PC ou Mac. Cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que sur mobile. Il vous faudra cependant un ordinateur équipé d’un capteur d’empreintes digitales ou prenant en charge la reconnaissance faciale.

Source : Google

L’interface du gestionnaire de mot passe a droit à une refonte pour simplifier l’accès et la modification des mots de passe. Un raccourci sera disponible directement sur le bureau de votre ordinateur. La page d’accueil permettra d’y voir plus clair sur les mots de passe utilisés pour chaque compte. En outre, il sera possible d’ajouter des notes à vos informations de mot de passe, telles que des codes PIN, des informations d’identification, des étiquettes pour vous aider à suivre plusieurs comptes, etc.

La nouvelle interface du gestionnaire. // Source : Google

Google veut concurrencer les gestionnaires de mot de passe privés

Une analyse de mot de passe sera possible, Google vous signalera les combinaisons faibles et réutilisées. Enfin, il sera possible de télécharger tous les mots enregistrés sur un autre gestionnaire pour les déplacer sur Chrome à partir d’un fichier CSV. Le gestionnaire de Chrome n’est pas le plus recommandé si vous cherchez un niveau élevé de cybersécurité et reste régulièrement ciblé par les hackers. Le Gestionnaire de mots de passe est pour l’instant disponible dans les paramètres de Chrome, les fonctionnalités énumérées dans l’article devraient être bientôt déployées.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !