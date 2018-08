Aujourd'hui le Samsung Galaxy S8 profite d'un déstockage : il est à 429 euros sur Cdiscount, une belle offre pour ce smartphone très complet.

Vous êtes à la recherche d’un smartphone récent, avec de bonnes prestations en photo et d’excellentes performances ? Le Samsung Galaxy S8 tombe à 429 euros aujourd’hui sur Cdiscount, une belle remise pour la meilleure alternative au Galaxy S9.

Le Samsung Galaxy S8 est, depuis sa sortie, une référence dans le milieu des smartphones sous Android. Il offre une solution très complète sans défaut majeur.

Il propose des belles performances grâce à son SoC Exynos 8895 qui lui confère une bonne fluidité, et ce, dans tous les cas de figure. Il dispose de 64 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go, un capteur photo frontal de 8 mégapixels, un capteur photo dorsal de 12 mégapixels de bonne facture et une batterie de 3000 mAh qui lui procure une autonomie correcte. Il est également certifié étanche (IP68) et tourne sous Android 8.0 Oreo.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Pour son superbe écran

Pour ses photos de qualité

Pour son design très beau et agréable en main

Le Samsung Galaxy S8 est proposé aujourd’hui à 429 euros sur Cdiscount à l’occasion d’une vente flash.

Toutes les références du Samsung Galaxy S8 bénéficient de cette promotion :

