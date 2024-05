Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Jeudi 16 mai 2024, les Parisiens vont pouvoir profiter de 45 minutes gratuites de Vélib’. Parfait pour se rendre au travail à vélo, et pourquoi pas en faire une habitude.

Comment profiter de l’offre gratuite à Vélib’ ?

Cette offre Vélib’ est uniquement valable jeudi 16 mai 2024, et vous donne droit à un trajet de 45 minutes en Vélib’ classique ou en Vélib’ électrique. Pour en bénéficier, il suffit de souscrire le jour J à l’offre Ticket-V et de rentrer le code ABV2024 depuis l’application, le site internet ou directement dans l’une des 1 475 stations Vélib’.

Au-delà de 45 minutes, vous serez facturé 1 € par demi-heure supplémentaire en Vélib’ mécanique et 2 € en Vélib’ électrique. Notez que votre Ticket-V ne sera valable que jeudi 16 mai 2024, entre 0 h et 23 h 59.

C’est quoi, l’évènement Mai à vélo ?

La quatrième édition de Mai à vélo est l’occasion de découvrir les plaisirs du deux-roues, que ce soit le temps d’une balade seul ou à plusieurs, ou pour vous rendre au travail. Plusieurs évènements sont organisés dans toute la France durant le mois de mai pour promouvoir la pratique du vélo. Cette fête nationale a pour but d’encourager celles et ceux encore frileux à l’idée de prendre leur vélo à sauter le pas.

Ce jeudi 16 mai 2024, les Parisiens pourront par exemple profiter de 45 minutes de Vélib’ gratuites pour se rendre au travail ou en cours, si le temps le permet. Cet évènement concerne l’ensemble du territoire parisien, hors périphérique. Et pour les plus allergiques au pédalage, l’offre est aussi valable sur les Vélib’ électriques.

Est-ce que ça vaut le coup de prendre un Vélib’ gratuit ?

Soutenu par le ministère de la Transition Écologique et le ministère des Sports, cet événement, bénéfique pour la santé et la qualité de l’air, est la bonne occasion de rappeler que la pratique du vélo est de plus en plus répandue. 45 minutes gratuites de Vélib’, ce n’est certes pas beaucoup, mais c’est une bonne raison pour se mettre aux deux-roues.

