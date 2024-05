Lecture Zen Résumer l'article

La station MagSafe 3-en-1 de Belkin est idéale pour recharger en même temps plusieurs appareils Apple, comme son iPhone, son Apple Watch ou ses AirPods. Le fabricant débarque avec une nouvelle itération qui s’accompagne de plusieurs changements, notamment l’arrivée du Qi2, successeur du Qi, qui pourrait aussi devenir la norme pour les appareils Android.

C’est quoi, l’offre de précommande sur cette station de recharge Belkin ?

La station de recharge Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 avec Qi2 est prévue pour le 16 mai 2024, au prix de 139,99 €. Elle est en précommande sur Amazon avec 10 € de réduction.

C’est quoi, ce chargeur 3-en-1 de Belkin ?

Cette station de recharge possède des dimensions de 148 × 141 × 172 mm et un poids de moins de 816 g. Sa taille est certes un peu grande, mais son design permet de la placer sur un bureau ou une étagère sans trop dénaturer votre décoration. Sa longueur permet de recharger trois appareils simultanément via la recharge Magsafe et la nouvelle norme Qi2, qui utilisent des aimants pour tenir l’appareil qu’ils rechargent.

Sur la façade supérieure, le bloc circulaire est compatible avec tous les modèles d’iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 et iPhone 12, pour une recharge sans fil rapide jusqu’à 15 W. De l’autre côté, le plus petit module de recharge magnétique permet de placer l’Apple Watch. Il est compatible avec les Watch SE, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et avec la charge rapide disponible sur les Watch 7 et ultérieur. Au milieu de la station, une surface légèrement en creux sur le socle (qui fait office de pied pour la station) s’occupe de recharger vos AirPods dans leur boitier ou un autre périphérique compatible Qi.

La station de Recharge 3-en-1 permet d’accueillir trois appareils compatibles // Source : Belkin

Est-ce que la station de recharge Belkin vaut le coup en précommande ?

Ce n’est pas le plus rapide des chargeurs, mais l’un des plus pratiques, qui vaut largement le coup si vous possédez de nombreux appareils compatibles Qi2, et pas seulement Apple.

Au rang des nouveautés par rapport à la station précédente, les smartphones peuvent maintenant se recharger en mode portrait ou en mode paysage. Et pour celles et ceux qui placeront la station Belkin dans leur chambre, les témoins lumineux qui indiquent le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée.

