[Deal du jour] Logitech propose de nombreux accessoires pour les jeux vidéo, notamment du côté des souris. L’un des meilleurs modèles, la Logitech G502 X Lightspeed, est bien moins cher pendant les French Days.

C’est quoi, cette souris gaming de Logitech ?

La souris sans fil G502 X Lightspeed de Logitech est normalement vendue 149 €. Pour les French Days, elle est proposée au prix de 99,99 €. Une fois dans le panier, elle bénéficie de 10 € de réduction supplémentaire et passe à 89,99 €.

La souris sans fil G502 X Lightspeed conserve le design de la très populaire gamme des G502 de Logitech. Malgré un aspect massif, la souris est plutôt élégante et se fait l’impasse sur la bande RGB. Son ergonomie et son poids de 89 g permettent une prise en main optimale, et le grip au niveau du pouce est agréable. Sa forme épouse parfaitement la paume et les doigts se placent intuitivement. La souris se manipule aisément et les boutons sont tous facilement accessibles.

Ces derniers s’accompagnent de la technologie Lightforce, et possèdent des commutateurs optiques précis. La sensation est comparable à des interrupteurs classiques et offre un excellent retour physique. Les boutons secondaires et la molette disposent d’un clic secondaire configurable, via le logiciel pilote G Hub. Vous pourrez personnaliser les boutons à votre convenance, configurer plusieurs profils de jeu, ou encore régler la sensibilité du capteur et des boutons.

Logitech G502 Lightspeed // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup pour les French Days ?

Moins de 90 € pour une souris gaming performante de Logitech, c’est bien sûr un très bon prix. La G502 X Lightspeed embarque un capteur Hero 25K, dont la sensibilité s’élève jusqu’à 25 600 DPI. La souris est d’une grande précision et supporte des accélérations jusqu’à 40 g, avec une vitesse de 400 IPS.

Niveau autonomie, comptez environ 120 h de jeu avant de la recharger via son port USB-C. Enfin, notez que le protocole sans fil Lightspeed possède un taux de réponse 68 % plus rapide que celui de la génération précédente, selon Logitech.

