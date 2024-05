Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Une barre de son est indispensable pour accompagner la plupart des téléviseurs, mais il est souvent difficile de choisir parmi les nombreuses références. Ce modèle de Yamaha possède un excellent rapport qualité prix pour les French Days.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des French Days 2024

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son de Yamaha ?

La barre de son Yamaha YAS-109 est normalement vendue 249 €. Elle est proposée pour les French Days au prix de 179,99 € sur le site Materiel.net.

C’est quoi, cette barre de son ?

La Yamaha YAS-109 est une barre de son au design très épuré et minimaliste, avec une simple ligne droite qui fait dans la sobriété. Avec des dimensions de 89 × 13,1 × 5,3 cm, pour un poids de 3,4 k, elle se place facilement devant la plupart des téléviseurs. Sa conception rigide avec un habillage en tissu noir la rend aussi solide qu’élégante.

À l’arrière de la barre, vous retrouverez une entrée et une sortie HDMI compatible ARC, et une entrée optique. La YAS-109 peut décoder les flux audio Dolby Digital et DTS jusqu’au 5.1, et s’accompagne du surround virtuel DTS Virtual:X. Ce dernier n’est malheureusement pas spécialement convaincant et est diminuée par le manque de verticalité de l’audio. L’immersion est toutefois excellente avec deux caissons de graves intégrés dans la barre de chaque côté. Le son est puissant et ample grâce à l’extension des basses, et des modes préréglés vous permettent de peaufiner l’audio à votre convenance. La fonction Clear Voice se charge quant à elle de rendre les dialogues plus clairs.

La Yamaha YAS-109 est une barre de son élaégante // Source : Yamaha

Est-ce que cette barre de son de Yamaha vaut le coup pour les soldes ?

Si le son de votre téléviseur manque de puissance ou de détails, moins de 180 € pour une barre de son de qualité, c’est un excellent prix. La YAS-109 peut aussi diffuser vos playlists directement via votre smartphone ou PC, par une simple connexion Bluetooth. Même si le son sature légèrement à fort volume, la dynamique est excellente et l’ensemble sonne juste avec de nombreux détails. Vous pourrez contrôler la barre grâce à la télécommande incluse, ou via l’application Yamaha Sound Bar Controller. Cette dernière permet également de régler le système.

L’assistant vocal Alexa d’Amazon est intégré dans la YAS-109, afin de contrôler votre barre de son, vos appareils connectés ou votre musique au son de votre voix. Notez enfin que la connexion au réseau peut se faire par Wi-Fi, mais aussi avec un connecteur RJ45.

Pour aller plus loin

👉 Tous nos tests de barres de son

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.