[Deal du jour] Certains opérateurs arrivent à proposer des forfaits qui sortent du lot, avec un bon rapport quantité de data et prix. C’est le cas de Cdiscount Mobile, qui propose un fo rfait avec 100 Go de données 4G, au prix de 8 €/mois.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait 4G Cdiscount ?

Cdiscount Mobile propose un forfait 4G sans engagement, avec 100 Go de data, au prix de 7,99 € par mois. Notez que le montant de la carte SIM est en ce moment à 1 euro.

C’est quoi, ce forfait de Cdiscount Mobile avec 100 Go de data ?

Ce forfait 100 Go est idéal pour utiliser internet en 4G en dehors de chez vous, quand vous n’avez pas accès au Wi-Fi. Vous pourrez accéder à vos applications, regarder du contenu en streaming ou écouter de la musique sur vos services sans trop vous soucier de votre consommation.

Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 30 destinations en Europe et Outre-mer. Si vous êtes amené à voyager avec les beaux jours, 14 Go de data 4G par mois sont à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Une quantité certes limitée, mais qui peut dépanner, le temps de télécharger sa carte sur Google Maps.

D’autres forfaits Cdiscount // Source : Cdiscount

Ce forfait de Cdiscount est-elle une bonne affaire ?

Ce forfait de 100 Go est une bonne affaire pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de la 5G. L’opérateur virtuel s’appuie de plus sur l’excellent réseau de Bouygues Télécom.

La souscription se fait facilement et rapidement, et son numéro de téléphone peut être conservé grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit au 3179.

