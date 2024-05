Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le casque haut de gamme de Beats est un joli casque aux bonnes performances, malheureusement un peu cher. À moitié prix cependant, il donne tout de suite plus envie.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil de Beats ?

Le casque sans fil à réduction de bruit Beats Studio3 est normalement vendu 399,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 199,99 € sur La Fnac.

Consultez notre guide des meilleurs casques audio de 2023 pour le comparer à d’autres modèles.

C’est quoi ce casque de Beats ?

Le Studio3 de Beats conserve le design qui a fait le succès de la marque, avec ses courbes en rondeur et le fameux logo sur les oreillettes. En plus d’être un joli casque, le Studio3 est un modèle très confortable qui convient à la plupart des têtes. Son poids de 260 g est de plus correctement réparti. Dommage que l’arceau exerce une légère pression sur le sommet du crâne, pression qui peut être gênante pendant une longue utilisation. Pour le transport, le casque est pliable et se transporte facilement grâce à son étui de rangement rigide.

Niveau fonction, l’oreillette droite embarque plusieurs commandes pour allumer le casque, gérer la lecture et le volume ou activer et désactiver la réduction de bruit. Cette dernière fait un travail correct d’isolation, sans pour autant égaler les performances des meilleurs casques sur le marché, Sony en tête. Notez que la puce W1 permet de s’appareiller rapidement et efficacement avec un iPhone ou un iPad.

Des LEDs indiquent l’autonomie restante // Source : Beats

Est-ce que le casque de Beats est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 200 €, c’est une très bonne affaire pour ce casque de qualité. Les performances audio sont aussi rendez-vous, avec un son puissant et bien équilibré, même à fort volume. Les basses, sans être discrètes pour autant, sont parfois un peu en retrait, et les médiums peuvent manquer de précision. L’ensemble possède toutefois une bonne dynamique, surtout après être passé dans l’égaliseur disponible sur l’application dédiée.

Niveau autonomie, le Studio3 peut tenir jusqu’à 40 heures. Une fonction Fast Fuel permet de récupérer près de 2 h d’écoute avec cinq minutes de recharge.

Pour aller plus loin

👉 Tous nos tests de casques audio

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !