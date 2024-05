Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] TCL à l’habitude de proposer de bons téléviseurs à des prix imbattables. C’est le cas pour ce modèle doté d’une dalle QLED à un très bon rapport qualité-prix, sans pour autant faire de concessions sur la qualité. Pendant les French Days, il se trouve à moins de 400 €.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur de TCL ?

Le TCL 50C645 50″ est commercialisé 549 € à sa sortie. Pour les French Days, il est proposé au prix de 449 € chez Boulanger. Une offre de remboursement d’une valeur de 50 € permet de faire passer le prix du téléviseur à 399 €.

C’est quoi, ce TV QLED de TCL ?

Le téléviseur 50C645 de TCL possède un design épuré, presque sans bordures. L’écran de 50 pouces, soit une diagonale de 127 cm, est bien mis en valeur, et l’immersion est au rendez-vous. La dalle QLED d’une définition 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels assure une excellente qualité d’image. Vous retrouverez les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, pour une image riche en détails.

La dalle est lumineuse, les contrastes et les noirs sont de qualité, et la colorimétrie fidèle à une expérience cinéma, surtout grâce aux normes HDR et Dolby Vision. Pour profiter au mieux du téléviseur, il convient de regarder vos films et séries si possible dans une pièce peu éclairée, l’écran étant sujet aux reflets. Le téléviseur supporte aussi le Dolby Atmos pour l’audio, mais l’ensemble manque un peu de puissance. Une barre de son ne sera pas de trop et se calera facilement entre les deux pieds.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce TV de TCL vaut le coup pendant les French Days ?

C’est une très bonne affaire pour un écran QLED de qualité à petit prix. Malgré un taux de rafraîchissement limité à 50/60 Hz, ce modèle de TCL embarque trois ports HDMI 2.1, pour brancher vos PlayStation 5 et Xbox Series. Une fonction pour réduire la latence permettent tout de même d’obtenir une bonne fluidité en 4K.

Le système d’exploitation Google TV habille les menus du téléviseur. L’OS est fluide et la navigation plutôt instinctive, et vous retrouverez les services de SVOD classiques. Enfin, vous pourrez contrôler votre téléviseur à la voix grâce à l’assistant Google.

