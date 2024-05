Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez recréer l’expérience des salles de cinéma chez vous, un vidéoprojecteur est la meilleure solution. Souvent très chers, ces appareils sont de temps à autre en promotion, comme le Mi Smart Projector 2 Pro de Xiaomi actuellement.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur de la marque Xiaomi ?

Le Mi Smart Projector 2 Pro est normalement vendu 999 € sur le site officiel de Xiaomi. Il est en ce moment proposé au prix de 782,48 € sur le site de PCcomponentes.

C’est quoi ce vidéoprojecteur de la marque Xiaomi ?

Le Mi Smart Projector 2 Pro est un vidéoprojecteur de dimensions 215 × 201 × 143 mm et d’un poids de 3,7 kg. L’appareil est compact et discret, et se déplace facilement si besoin. Un avantage pour un vidéoprojecteur dépourvu de zoom. Pour obtenir la taille d’image désirée, il faudra en effet éloigner le Smart Projector 2 Pro de votre mur. Notez que si vous allez au-delà d’une diagonale de 3 m, l’image perdra en qualité.

Il projette une image Full HD 1080p d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels, qui peut atteindre jusqu’à 3 mètres de diagonale, soit presque 120 pouces. Sa puissance de 1 300 lumens offre des images lumineuses et dotées d’un très bon contraste. Pour en profiter pleinement, il est bien sûr préférable de regarder vos films et séries le soir ou dans une pièce peu éclairée. Niveau audio, le système Dolby Audio et DTS-HD embarqué est de qualité, mais ne remplace pas une bonne barre de son.

Le Mi Smart Projector 2 Pro peut diffuser une image jusqu’à 3m de diagonale // Source : Amazon

Est-ce que ce vidéoprojecteur de Xiaomi est une bonne affaire ?

À moins de 800 €, c’est même une très bonne affaire, si toutefois un vidéoprojecteur vous fait envie. Le Smart Projector 2 Pro de Xiaomi est facile à installer et à utiliser. Il s’habille de l’interface Android TV qui propose les applications de SVOD classiques. L’interface est fluide pour et vous pourrez même compter sur la présence de Google Assistant pour contrôler le projecteur à la voix. Chromecast est aussi disponible, pour diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette.

Notez que comme pour un téléviseur, le Smart Projector 2 Pro propose des réglages prédéfinis pour profiter au mieux des contenus. Enfin, niveau connectiques, vous trouverez deux entrées HDMI 2.0, un port USB, et une sortie audio optique et mini-jack.

