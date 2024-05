Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le beau temps revient (doucement) et avec lui, les températures vont progressivement monter. Ce modèle, qui fait aussi humidificateur, est moins cher pour les French Days. Une offre intéressante pour prendre de l’avance sur l’été, et avant que tout le monde achète des ventilateurs.

C’est quoi, la promo sur ce ventilateur de Dyson ?

L’humidificateur ventilateur Dyson Humidifier AM10 est normalement vendu 449 €. Pendant les French Days, il est proposé au prix de 269 € sur le site de Dyson.

C’est quoi, ce ventilateur de Dyson ?

Dyson possède une grande gamme d’humidificateurs et de ventilateurs, aux styles et performances différents. Ce modèle AM10 adopte un design circulaire et un coloris blanc et argent du plus bel effet. La base avec plateau mesure 222 mm et ses dimensions sont de 580 × 135 × 240 mm, pour un poids de 3,4 kg. L’appareil n’est pas très imposant et se déplace facilement d’une pièce à l’autre. Notez que la longueur du câble est de 2 m.

Sa fonction d’humidification permet en toute logique d’humidifier l’air intérieur rapidement. Vous pouvez choisir un taux d’humidité jusqu’à 70 %, et jusqu’à dix niveaux de vitesse de ventilation. Une fonction pour mesurer l’humidité ambiante de la pièce est disponible, pour veiller à ne pas avoir un taux d’humidité trop important. Ces capteurs lui permettant en effet d’évaluer de la température et l’humidité d’une pièce et de trouver le taux d’humidité idéal.

Le Dyson AM10 peut être utilisé dans une chambre // Source : Dyson

Est-ce que cet humidificateur ventilateur vaut le coup pour les French Days ?

Avec 180 € de réduction, c’est une excellente affaire, et une très bonne occasion de se procurer un modèle efficace pour pas cher, avant que les stocks s’amenuisent. Le Dyson AM10 est aussi un ventilateur performant, et embarque plusieurs fonctions, comme la technologie Air Multiplier, qui projette le flux d’air de manière homogène. La fonction Ultraviolet Cleanse se charge d’éliminer les bactéries afin de limiter les risques d’asthme et d’allergies. D’après le fabricant, un cycle de trois minutes tue 99,9 % de ces organismes. Notez que seule la fonction de ventilation peut s’utiliser si besoin.

La capacité du bac d’eau est de 3 litres, et il dispose d’une poignée pour le retirer et le remplir aisément. L’AM10 doit bien sûr se nettoyer régulièrement pour préserver ses performances. Enfin, la télécommande permet de régler les différents niveaux de flux d’air et d’humidification, ou de programmer l’arrêt de l’appareil.

