[Deal du jour] Un casque gaming est indispensable pour jouer dans de bonnes conditions, et gagner en immersion sonore. Le casque Arctis Nova 7P en promo est parfait pour jouer sur consoles de salon et PC.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de SteelSeries ?

Le casque gaming sans fil Arctis Nova 7P est normalement vendu 199,99 € sur le site officiel de SteelSeries. Il est en ce moment au prix de 151,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce casque pour console et PC ?

L’Arctis Nova 7P est un casque au design classique avec une esthétique plutôt sobre, qui reprend dans les grandes lignes celui du 7P dont il est le successeur. Même s’il a l’air massif au premier coup d’œil, il évite l’aspect casque gaming tape-à-l’œil, et propose un style presque passe partout. L’ergonomie et le confort sont au rendez-vous, grâce au bandeau extensible et aux coussinets à mémoire de forme respirants.

Le maintien est bon, et l’Arctis Nova 7P est idéal pour les longues sessions de jeu, avec un poids bien réparti de 323 g. Il offre de plus des options d’ajustement sur quatre points, avec des oreilles qui pivotent et sont réglables en hauteur. Des commandes sont présentes afin de régler facilement le volume, le niveau de votre voix, ou encore pour répondre à des appels. Le son du micro est d’ailleurs correct, avec des voix claires et intelligibles.

Est-ce que cette promotion sur le casque Nova 7P est intéressante ?

À 150 €, c’est une bonne affaire pour un bon casque gaming compatible PC, Mac, et la plupart des consoles de salon. L’Arctis Nova 7P s’accompagne de transducteurs haute-fidélité performants. Les aigus sont clairs, les moyennes fréquences précises et les basses profondes. La suite logicielle audio SteelSeries Sonar vous permet de peaufiner l’audio. La connexion sans fil à 2,4 GHz permet une très faible latence et une bonne stabilité.

La connexion aux consoles s’effectue via un dongle USB-C et un adaptateur USB-A. L’autonomie est d’environ 35 h, et une charge de 15 minutes permet de récupérer jusqu’à 6 h de batterie.

Si toutefois vous recherchez un casque plus performant, le Nova Pro est actuellement au prix de 284,99 €. Il s’accompagne d’une réduction du bruit active, d’un son 360° Spatial Audio plus convaincant, et d’une meilleure gestion de l’autonomie, grâce à un jeu de batteries remplaçables.

