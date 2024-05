Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La PlayStation 5 Slim bénéficie de temps en temps de promotions intéressantes, ou de pack avec plusieurs jeux. Le modèle Standard est en ce moment proposé avec trois jeux à un prix intéressant.

C’est quoi, la promotion sur le pack PS5 Slim modèle standard ?

Le pack PS5 Standard modèle Slim, au prix de 599,99 € comprend les jeux :

Soit une économie de 125 € au total.

C’est quoi, ces jeux compris dans le pack ?

Dans Spider-Man 2, exclusif à la console de Sony, vous incarnez deux héros, Peter Parker et Miles Morales. Après quelques premières heures qui prennent leur temps, le jeu d’Insomniac Games trouve son rythme de croisière et alterne entre séquences haletantes et plaisir de déambuler dans les rues de New York. La PS5 montre ce qu’elle a dans le ventre, avec une technique irréprochable, au service d’un grand moment de divertissement.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, développé par Avalanche Software, est un Action-RPG en monde ouvert qui prend place dans l’univers la saga Harry Potter. Vous retrouverez des éléments classiques de RPG avec personnalisations et progression par paliers, dans un gameplay axé action-aventure. Vous incarnez un élève de Poudlard et participez à la vie dans l’école, tout en étant libre d’explorer la vaste carte autour de Poudlard. Le lore de la saga est savamment utilisé pour un jeu très plaisant pour les nouveaux venus comme les fans.

Stray est un jeu du studio français BlueTwelve Studio où vous incarnez un chat dans une ville aux allures cyberpunk, peuplée de machines. Avec l’aide d’un compagnon robotique, vous devrez arpenter la ville pour revenir à la surface. Le gameplay, mélange d’infiltration et d’exploration, est plaisant manette en main. Et bien que le moteur physique soit bancal, les environnements sont plutôt jolis et offrent une belle immersion.

Est-ce que ce pack vaut le coup à moins de 500 € ?

C’est assurément une belle occasion de se procurer la console de Sony. La PlayStation 5 Slim est une version plus compacte de la PS5 classique sortie fin d’année 2023. Elle se décline en deux modèles : l’édition digitale pour les jeux dématérialisés et l’édition standard pourvue d’un lecteur de disques. Cette version Slim reste quasiment identique en matière de design et de performances, si ce n’est un espace de stockage augmenté, qui passe de 825 Go à 1 To.

Le gros point fort de la console de Sony est sa manette DualSense. Cette dernière s’accompagne de nombreuses améliorations qui augmentent les sensations de jeu, comme les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques. Son ergonomie est toujours parfaite, pour l’une des meilleures manettes actuelles.

