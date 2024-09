Lecture Zen Résumer l'article

Les prix de certains produits créés pour le trentième anniversaire de la marque PlayStation ont fait l’objet d’une fuite. De quoi estimer le tarif de la PS5 Pro dans cette édition anniversaire.

À l’occasion des 30 ans de la première console de PlayStation, Sony a mis au point toute une gamme de produits conçus pour lui rendre hommage. Il y a quasiment tout : de la manette à la PS5, en passant par la PS5 Pro et même le PlayStation Portal. Seul le PS VR2 est boudé du catalogue.

Si Sony fait rêver avec ces consoles et accessoires revêtant une robe grise — la couleur de l’époque –, l’entreprise s’est bien gardée de divulguer les prix. Notamment celui de la PS5 Pro, qui sera livrée dans un pack avec une DualSense Edge, un socle et une station de recharge — soit de quoi faire grimper la facture. Cependant, grâce à une nouvelle indiscrétion signée billbin-kun le 22 septembre 2024, on peut avoir une estimation.

Le pack PS5 Pro, avec des couleurs vraiment cool pour une console moderne. // Source : Sony

Le pack PS5 Pro pour les 30 ans de PlayStation va coûter cher

Le compte de billbin-kun, à l’origine de plusieurs fuites liées à l’univers PlayStation (les jeux du PlayStation Plus et, plus récemment, le design de la PS5 Pro), a dévoilé le prix de deux des cinq produits qui seront bientôt disponibles en précommande. Ainsi, la DualSense coûterait 80 € tandis que la PS5 Slim atteindrait les 520 € (500 $ aux États-Unis).

Le prix de la manette n’est pas une surprise : c’est la politique tarifaire habituelle pour les DualSense vendues en édition limitée. Celle aux couleurs du jeu vidéo Astro Bot a, par exemple, été commercialisée à ce tarif.

C’est plutôt celui de la console qui interpelle : à 520 €, ce serait 40 € plus cher que la PS5 Slim normale (la version dépourvue d’un lecteur de disque, qu’on peut acheter à part) puisque le socle vertical à 30 € est fourni. Cela représente une hausse d’environ 9 %. Il nous suffit alors de l’appliquer au pack PS5 Pro pour avoir une petite idée de son prix.

Pour rappel, le pack PS5 Pro réunit :

La PS5 Pro et sa manette DualSense, à 800 € en temps habituel,

Une DualSense Edge assortie, à 240 € habituellement,

Un socle vertical, à 30 €,

Une station de recharge pour les manettes, à 30 €.

Ce qui donne un total de 1 100 €. Avec la taxe de 9 %, on arriverait à une facture de 1 200 €. On rappelle que Sony fournit d’autres goodies dans le packaging : un logement du connecteur de câble sur le thème de la manette PlayStation, quatre serre-câbles décorés, un sticker, une affiche et un trombone.

