L’édition 30e anniversaire de la PlayStation 5 Pro, dont on ne connaît pas encore le prix, plaît à tout le monde. Pourtant, il y a une semaine, la présentation de la version normale, facturée 800 €, avait fait jaser.

C’est fou ce que les choses peuvent aller très vite dans le monde du jeu vidéo. Il y a une semaine, on lisait un peu partout que Sony était en train de marcher sur la tête en osant lancer la PS5 Pro à 800 € — un palier qu’une console de salon n’avait jamais franchi. L’image de marque était alors sérieusement écornée. Depuis quelques heures, on assiste à un retournement de veste : Sony vient de dévoiler une édition collector de la PS5 Pro et, d’un coup, tout le monde la veut.

L’édition collector en question n’est pas n’importe laquelle : elle célèbre le 30e anniversaire de la première console PlayStation, lancée en 1994 (au Japon). Il y a dix ans, Sony avait fait le même coup pour les 20 ans, avec une très jolie PS4 commémorative. Dans les deux cas, tout est fait pour titiller la nostalgie de celles et ceux qui ont connu l’illustre console : la couleur grise de l’époque, les touches de couleur, le carton d’emballage. Sony est allé jusqu’à concevoir des câbles reprenant le design original. C’est très intelligent de sa part de multiplier les clins d’oeil.

PS5 Pro édition 30e anniversaire // Source : Capture YouTube

Combien coûtera la PS4 Pro 30e anniversaire ?

Le changement soudain d’avis de tout un chacun est légitime : c’est exactement l’effet recherché par Sony. Cette PS5 Pro 30e anniversaire est absolument désirable. Si vous avez un tant soit peu d’affect pour la première PlayStation, alors vous aurez forcément envie de craquer. Son design spécifique vous rappellera sans doute de joyeux souvenirs.

« Moi en train d’acheter la PS5 Pro 30e anniversaire et la DualSense Edge après m’être plaint du prix », assume par exemple l’internaute Sebastian, qui accompagne son message d’un clip montrant un clown dans diverses situations. Il n’est pas le seul à faire la girouette. De son côté, le compte spécialisé dans les bons plans ChocoBonPlan ironise en imitant Sony : « Hey les mecs, on nous tombe dessus pour la PS5 Pro ! Tiens vas-y, sors la PS5 30e anniversaire pour calmer un peu tout le monde. » Désormais, on peut trouver plusieurs mèmes sur les réseaux sociaux.

PS5 Pro édition 30e anniversaire // Source : Capture YouTube

Le pire ? La PS5 Pro collector va coûter bien plus cher que la PS5 Pro. Le constructeur n’a encore rien dit sur le tarif mais il promet d’être salé si on se réfère au pack complet. La console est effectivement livrée avec une DualSense assortie, une DualSense Edge assortie (manette à 240 € à l’unité), un socle vertical, une station de recharge grise pour les manettes et une pluie de goodies (un poster, quatre colliers de câble, autocollant, trombone). Le tout devrait être vendu aux alentours des 1 200 € par Sony, voire plus compte tenu de la rareté de l’objet (12 300 exemplaires dans le monde). Le carton promet d’être total et les spéculateurs risquent de se faire plaisir.

