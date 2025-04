Lecture Zen Résumer l'article

Sony déploie, ce jeudi 24 avril 2025, une nouvelle mise à jour pour ses consoles PS5. Les fans noteront le retour de la personnalisation de l’interface avec un thème aux couleurs des anciennes PlayStation.

L’an dernier, à l’occasion des 30 ans de la marque PlayStation, Sony avait prévu plusieurs initiatives pour commémorer ce bel anniversaire. Si la firme a un peu loupé le coche, compte tenu de l’événement, elle a quand même su titiller la nostalgie des fans avec des thèmes PS5 gratuits reprenant ceux des anciennes consoles (avec un écran de démarrage iconique). Seul hic ? Cette fonctionnalité était étrangement proposée pour une durée limitée.

Mais Sony a décidé d’écouter ses joueuses et ses joueurs. Dans un billet de blog publié le 23 avril 2025, la multinationale annonce le retour des thèmes PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 pour personnaliser l’interface, via une mise à jour de la PS5. « En raison de l’accueil incroyable que vous avez réservé à cette initiative, nous sommes ravis de vous annoncer que vous pourrez bientôt personnaliser l’écran d’accueil de votre PS5 avec les designs de ces quatre consoles ! », se réjouit Sony.

L’interface PS1 pour la PS5. // Source : Sony

Le retour des thèmes personnalisés et nostalgiques pour la PS5

Pour le grand retour de cette fonctionnalité qui, avouons-le, n’aurait jamais dû être temporaire, la PS5 se dotera d’un nouvel onglet « Apparence » dans le menu paramètre. Pour choisir l’un des quatre designs (PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4), il faudra suivre le chemin suivant : Système > Apparence > Apparence et son. Attention, le thème « 30ᵉ anniversaire » n’est plus proposé.

Personnalisation de l’interface dans la PS5. // Source : Sony

À noter qu’il n’est pas exclu que Sony propose d’autres thèmes à l’avenir, éventuellement certains aux couleurs de ses licences les plus populaires (il pourrait même en vendre…). On pense à The Last of Us, qui a actuellement le vent en poupe avec la diffusion de la deuxième saison de la série adaptée des jeux vidéo. Certaines personnes adorent pouvoir habiller l’interface de leur console avec des illustrations à leur goût. C’est, après tout, un terrain d’expression.

La mise à jour de la PS5, déployée progressivement dans le monde entier à partir de ce jeudi 24 avril pour l’ensemble des modèles, ajoute aussi la possibilité de personnaliser l’expérience audio. L’intérêt est de permettre d’amplifier certains sons, comme les graves, les voix ou encore les aigus, sachant qu’on peut régler finement le niveau, et indépendamment à gauche et à droite. Notez que cette fonction, baptisée « Réglage audio avancé », n’est disponible que pour les casques et écouteurs connectés « en USB ou via la sortie casque analogique ». Les autres moyens de diffusion, comme les haut-parleurs de la télévision ou une barre de son, ne sont pas compatibles.

