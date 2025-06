Lecture Zen Résumer l'article

L’été arrive et la chaleur devient trop pesante, si bien que votre ventilateur ne suffit plus à rafraîchir. Grande est alors la tentation de succomber à la climatisation. Et pour cause : les climatiseurs mobiles offrent un soulagement immédiat, sans travaux, à un prix plus accessible, tout en étant plus respectueux de l’environnement. Voici notre sélection des meilleurs climatiseurs mobiles de 2025, pour rester au frais tout l’été.

Les climatiseurs sont devenus essentiels, voire indispensables, dans le monde d’aujourd’hui. Lorsque les températures grimpent au-dessus des 30° C à l’extérieur, ils apportent un confort non négligeable à l’intérieur. Toutefois, même s’ils sont appréciables en été, les climatiseurs sont extrêmement énergivores et contribuent d’une part à des factures d’électricité salées selon le modèle, et d’autre part, à la montée des températures dans les villes, où ils sont très présents. Rajoutez à cela le bruit généré et l’encombrement, et vous voilà avec un appareil indispensable, mais dont tout le monde voudrait bien se passer.

Si vous recherchez une alternative plus souple, moins invasive et parfois mieux pensée sur le plan écologique, les climatiseurs mobiles peuvent être une excellente solution. Dans le cas où la sensation de fraicheur du ventilateur vous suffit, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs ventilateurs pour choisir l’appareil idéal, et éventuellement le coupler à un purificateur d’air efficace.

Quel est le meilleur climatiseur en 2025 : notre comparatif

Nous recensons dans ce guide seulement les climatiseurs mobiles monoblocs. Les climatiseurs split, constitués d’une unité extérieure et d’une unité intérieure, nécessitent des travaux d’aménagement.

Les climatiseurs bio, même s’ils représentent une alternative verte, ne sont pas aussi performants dans le cas de grosse chaleur. Si les climatiseurs d’aujourd’hui utilisent des gaz moins polluants, il est tout de même important de modérer l’usage de la climatisation, autant que possible.

Klarstein aero Ring Smart 7000 BTU : un climatiseur compact et connecté

Performances du Klarstein Aero Ring Smart

Le Klarstein Aero Ring 7K, c’est un peu le compagnon idéal pour passer un été au frais sans s’encombrer. Avec une puissance de 7000 BTU (soit 2,45 kW), il est taillé pour des pièces jusqu’à 25 m² — parfait pour une chambre, un bureau ou un petit salon. Si vous avez un espace un peu plus grand, Klarstein propose aussi une version 9000 BTU à 343 €, qui peut couvrir jusqu’à 31 m² : même design, même fonctionnalités, juste un peu plus de punch. En plus du refroidissement, ce modèle propose aussi un mode ventilation et un mode déshumidification. Résultat : un air plus frais, mais aussi plus sain et plus léger, surtout quand il fait lourd.

Klarstein Aero Ring Smart // Source : Klarstein

Design et fonctions

Visuellement, c’est sobre et moderne : noir mat, lignes douces, format compact (à peine 68 cm de haut). Il s’intègre facilement dans la pièce sans attirer l’œil. Et avec ses roulettes intégrées, le déplacer d’une pièce à l’autre est assez facile.

L’interface est à la hauteur : vous avez le choix entre le panneau tactile, la télécommande, l’application mobile ou même les commandes vocales via Alexa ou Google Assistant. Depuis votre canapé, votre lit ou même depuis le bureau, vous pouvez ajuster la température, changer de mode, activer le mode nuit ou programmer un minuteur.

Consommation d’énergie

Pas besoin de culpabiliser côté conso : le Klarstein Aero Ring 7K est classé A, donc relativement économe pour un appareil de ce type. Il fonctionne avec du gaz R290, un réfrigérant naturel et bien plus respectueux de l’environnement que les anciens HFC. Ce propane affiche un potentiel de réchauffement quasi nul et aucune nocivité pour la couche d’ozone.

Fiche technique du Klarstein Aero Ring 7K

Puissance en BTU 7 000 Taille de la pièce jusqu’à 25 m² Poids 27,5 kg Bruit émis 64 dB

Shinco 7000BTU : le climatiseur pas cher pour les petites pièces

Performances du Shinco 7000BTU

Shinco possède plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de climatiseurs et de déshumidificateurs. Ce modèle à la puissance frigorifique de 7 000 BTU est un climatiseur portable multifonctionnel qui peut aussi faire office de ventilateur et de déshumidificateur. De classe énergétique A, ce type de climatiseur portable est adapté aux pièces de 20 m², mais peut aussi servir dans des pièces plus grandes, avec en contrepartie une efficacité légèrement diminuée.

Le climatiseur Mobile Shinco 7000 BTU // Source : Shinco

Design et fonction

Vous remarquerez que le design du Shinco 7 000 BTU n’est pas des plus élégants. Sa forme rectangulaire anguleuse, montée sur quatre petites roulettes, et son coloris blanc, s’accommodent plus avec une chambre d’hôpital qu’avec n’importe quel appartement ou maison. Si vous avez une certaine sensibilité esthétique, nul doute que ce climatiseur monobloc devrait générer en vous une probable répulsion. Sachez cependant que son poids de 18,5 Kg le rend facilement transportable d’une pièce à l’autre, pour le cacher rapidement si des invités arrivent à l’improviste (ou tout simplement si vous souhaitez rafraichir une autre pièce).

Il offre trois modes d’utilisation : un mode de refroidissement, un mode de ventilation et un mode de déshumidification. Le premier permet d’ajuster la température de 16 °C à 30 °C. Même si vous l’utilisez dans une petite pièce, il faudra s’armer de patience pour sentir enfin votre intérieur se rafraîchir. En attendant, vous pourrez utiliser le mode de ventilation et ajuster la force et l’orientation du vent. Enfin, le dernier mode sert à absorber l’humidité, jusqu’à 16,8 litres d’eau par jour. Ce mode est idéal pour les pièces humides. Le Shinco dispose d’un écran LED où vous retrouverez, entre autres, des indications sur la température.

La télécommande fournie est simpliste, et sert à contrôler le climatiseur. Vous pourrez régler la température, choisir le mode, ou encore gérer la vitesse du ventilateur. Le Shinco 7 000 se nettoie facilement. Profitez de la vidange du climatiseur pour effectuer un nettoyage du filtre coulissant, qui relie l’appareil à la fenêtre. Enfin, niveau sonore, il s’approche des 65 dB et se situe dans la moyenne haute des climatiseurs.

Consommation d’énergie

Le climatiseur portable Shinco 7000 BTU est conforme aux normes d’efficacité énergétique de Classe A. Il utilise le gaz réfrigérant R290, 100 % naturel, qui a peu d’impact écologique. Le R290, aussi appelé gaz propane, est un réfrigérant naturel qui permet en effet de réduire les mauvais impacts environnementaux.

Notez qu’il s’accompagne d’un kit de calfeutrage avec un joint de fenêtre, d’une plaque d’étanchéité, d’une toile d’étanchéité pour les fenêtres coulissantes, et d’un tuyau d’évacuation, malheureusement un peu court, rétractable jusqu’à 1,5 m.

Fiche technique du Shinco 7000BTU

Puissance en BTU 7 000 Taille de la pièce 20 – 25 m² Poids 18,5 Kg Bruit émis 65 dB Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Shinco 7000 BTU

Delonghi PAC EX130 ECO : La clim mobile haut de gamme

Performances du Delonghi PAC EX130 ECO

Le climatiseur monobloc PAC EX130 ECO est conçu pour refroidir des pièces jusqu’à 48 m² grâce à sa puissance frigorifique de 13 000 BTU et un débit d’air à 310 m² par heure. Il est équipé d’une fonction ventilation à trois vitesses et d’une fonction de déshumidification, qui permet d’absorber 36 litres en 24 heures.

Le climatiseur PAC EX130 ECO de Delonghi // Source : Delonghi

Design et fonction

Les finitions ainsi que le design du PAC EX130 sont excellents. Produit haut de gamme oblige, ses lignes sont propres et modernes, afin qu’il s’intègre le plus possible avec votre intérieur. Son format monobloc est le moins encombrant possible, malgré son poids de 32 Kg. Pour l’installer, il suffit de le raccorder à une prise de courant et de déplier le tuyau d’évacuation par une fenêtre. Quatre roues intégrées facilitent le déplacement.

Il est doté d’un écran rétroéclairé et de commandes basiques à base de boutons, mais aussi d’une télécommande. Vous y retrouverez les réglages classiques tels que la température, la vitesse de ventilation, le minuteur ou encore le mode silencieux. Ce dernier est censé réduire le niveau de bruit de l’appareil. Une jolie promesse sur le papier, malheureusement peu efficace dans les faits. Le niveau sonore du climatiseur de Delonghi monte jusqu’à 64 dB lorsqu’il est poussé à fond. Le PAC EX130 ECO est certes un des climatiseurs les plus performants, mais il faudra s’accommoder de son niveau sonore élevé.

Consommation d’énergie

Ce système de climatisation utilise le gaz R290, moins polluant que le gaz R410a, utilisé dans d’autres climatiseurs (d’ailleurs interdit d’ici 2025). Le R290 utilise 40 % de gaz en moins, pour sensiblement les mêmes performances. L’appareil se situe en classe énergétique A et est donc respectueux de l’environnement. Le gaz R290 est un hydrocarbure 100 % naturel dont l’impact sur l’environnement est faible. De plus, Delonghi a intégré sur son climatiseur une fonction intelligente, nommée Real Feel. Son but : ajuster automatiquement la température et le taux d’humidité afin de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

Fiche technique du Delonghi PAC EX130 ECO

Puissance en BTU 13 000 Taille de la pièce 120 m² Poids 35 Kg Bruit émis 65 dB Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Delonghi PAC EX130 ECO

Argo Milo Plus : le climatiseur réversible

Performances du Argo Milo Plus

La puissance frigorifique de 13 000 BTU du Milo Plus d’Argo en fait un climatiseur mobile monobloc puissants et efficace. Il est de plus réversible, et permet à la fois de rafraîchir l’air ambiant en été sur une surface importante, grâce au mode climatiseur, et de chauffer l’air en hiver grâce au mode chauffage.

Le climatiseur réversible Argo Milo Plus // Source : Argo

Design et fonction

Le design du Milo Plus est un bon compromis entre les deux modèles précédents. Comme souvent avec ce type de climatiseur, l’aspect bloc imposant (36 Kg tout de même) fait partie du jeu. Toutefois, Argo soigne les contours et les courbes de son appareil pour le rendre le plus discret possible. Sa pompe à chaleur de 13 000 BTU permet un rafraîchissement rapide de votre intérieur. Il se montre également pratique l’hiver, et offre une puissance calorifique de 3 500 watts pour chauffer votre pièce. Malheureusement, alors que le mode climatisation est efficace, le mode chauffage peine à réchauffer une grande pièce autant qu’un chauffage normal.

Vous pourrez compter sur la présence d’un mode auto, afin de laisser l’appareil choisir la température idéale. Un mode nuit permet d’adapter la température aux nuits plus douces, pour un sommeil confortable. Enfin, la fonction baptisée X-Fan évite en théorie la formation et la prolifération des moisissures et des bactéries. Vous trouverez aussi une fonction de déshumidification et un mode ventilateur, avec trois vitesses de ventilation et une large oscillation.

Vous pourrez programmer le Milo Plus grâce à un minuteur réglable sur 24 heures. L’ensemble des fonctionnalités du climatiseur sont accessibles depuis le panneau de contrôle présent sur l’appareil ou au moyen de la télécommande. Le panneau dispose d’un écran LED suffisant pour afficher les informations. Argo accompagne son climatiseur du Wi-Fi. Vous pourrez accéder aux fonctionnalités depuis votre smartphone ou tablette via l’application dédiée, disponible sur iOS et Android.

Consommation d’énergie

Le Milo Plus offre de très bonnes performances de climatisation et de chauffage, mais reste cependant raisonnable en matière de consommation d’énergie. Sa classe énergétique en mode chauffage est de A++, et A en mode climatisation. La plus grande pollution qu’il génère est finalement sonore, puisqu’il peut monter jusqu’à 65 dB en mode climatiseur.

Fiche technique du Argo Milo Plus

Puissance en BTU 13 000 Taille de la pièce 30 – 55 m² Poids 37 Kg Bruit émis 65 dB Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques de l’Argo Milo Plus

Quel climatiseur mobile choisir ?

Quel est le climatiseur le plus efficace ?

Pour trouver le bon nombres de BTU – Calculez le volume de la pièce en m³ (selon une hauteur de plafond standard de 2,15 m). – Multiplier le résultat par 100. – Ajoutez ensuite 1 000 BTU pour chaque fenêtre, porte-fenêtre ou velux que contient la pièce. La conversion en kW s’obtient en divisant le total obtenu par 3 415. Pour une pièce de 25 m² : 25 × 2,5 = 62.5 m³

62.5 × 100 = 6 250 + 2 000 (pour deux fenêtres) = 8 250

8 250 / 3 415 = 2,41 kW

La puissance d’un climatiseur, exprimée en BTU, reflète l’efficacité de la machine. BTU est une unité anglaise qui signifie « British Thermal Unit ». C’est la chaleur nécessaire pour élever la température d’un volume d’air défini. Pour obtenir une estimation de la puissance appropriée de votre climatiseur, un peu de math s’impose.

Pour vous faire une idée, une pièce de 25 m² avec deux fenêtres, aura besoin d’un climatiseur disposant d’une puissance d’environ 8 250 BTU, soit 2 400 W.

Comment choisir son climatiseur ? Les autres critères de sélections

L’efficacité énergétique : L’étiquette énergétique d’un climatiseur affiche des informations sur les performances et les caractéristiques de l’appareil. Il est souvent difficile de se réparer parmi les nombreuses infos distillées sur cette étiquette. Recherchez simplement des climatiseurs avec une cote SEER (Système de rendement énergétique saisonnier) élevée. Ils consomment moins d’énergie pour le même niveau de refroidissement.

Installation et entretien : Bien que la plupart des climatiseurs mobiles présents dans cet article soient relativement simples et rapides à prendre en main, assurez-vous de prendre en compte la facilité d’installation. Les exigences d’entretien de l’appareil (nettoyage des filtres et des bobines), ainsi que le coût, doivent être pris en compte.

Caractéristiques supplémentaires : La plupart des climatiseurs ne se contentent pas d’évacuer l’air chaud et de produire de l’air frais. Beaucoup font office de déshumidificateur ou de ventilateurs. Certains sont aussi équipés de fonctionnalités supplémentaires telles que des options de programmation ou des contrôles à distance.

Quelle est la marque de climatiseur la plus fiable ?

Bien que les climatiseurs soient de plus en plus populaires, ce ne sont pas encore des appareils présents dans l’ensemble des foyers français. Certaines marques de climatiseur ne vous diront pas grand-chose, et sont pourtant des valeurs sûres dans le milieu de la climatisation. Renseignez-vous sur les marques réputées et consultez les avis des utilisateurs. Les marques comme De Longhi, Klarstein, Olimpia ou encore Samsung sont les plus connues.

Quel est le prix moyen d’un climatiseur ?

Pour un climatiseur mobile monobloc, comptez environ 200 € pour l’entrée de gamme, et jusqu’à 1 500 € pour des modèles plus haut de gamme. Un climatiseur split, qui se compose de plusieurs blocs, peut facilement avoisiner les 3 000 €, plus le coût des travaux d’installation.

Le prix moyen d’un climatiseur peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que sa capacité de refroidissement, son efficacité énergétique, ou encore les fonctionnalités supplémentaires comme la ventilation, la fonction de déshumidification ou encore la connectivité.



Quel est le meilleur climatiseur sur le marché ?

Difficile de répondre de manière absolue. Comme souvent tout dépend de votre budget et de ce que vous cherchez.

Parmi les références que nous avons épluchées, nous vous recommandons le climatiseur réversible Argo Milo Plus. Son rapport qualité prix est excellent, et sa fonction de chauffage est un plus non négligeable, qui vous évite de ranger l’appareil une fois l’hiver arrivé.

Comment bien entretenir son climatiseur monobloc ?

Pour que votre appareil dure le plus longtemps possible et reste efficace, il faudra entretenir les filtres à air. Ces derniers se salissent aussi vite qu’ils retiennent la poussière et le pollen. Un nettoyage toutes les deux semaines est recommandé. Pour cela, sortez les filtres et dépoussiérez-les avec un aspirateur. Une fois les saletés enlevées, nettoyez les filtres avec un chiffon doux et un peu d’eau savonneuse. Replacez-les une fois secs. Vous pouvez aussi nettoyer le tuyau à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge et dépoussiérer les sorties d’air, idéalement avec un chiffon humide. Enfin, les climatiseurs mobiles sont équipés d’un bac de récupération de l’eau. Il récupère toute la condensation qui n’a pas pu être éliminée par le tuyau d’évacuation. Veillez à vider ce bac régulièrement.

Ventilateur ou climatiseur ?

Le choix entre un ventilateur et un climatiseur dépend de vos besoins, mais surtout de votre budget. Les climatiseurs sont conçus pour abaisser la température de l’air ambiant et la maintenir. Les ventilateurs, en revanche, ne refroidissent pas l’air et se contentent simplement de créer un courant d’air. La sensation de petit vent frais sur la peau est toujours agréable, cependant, la température de la pièce ne descend pas. Les climatiseurs présents dans ce guide disposent de la fonction ventilateur, mais peuvent aussi déshumidifier l’air. Néanmoins, même si niveau confort, les climatiseurs remportent le match haut la main, ils n’en sont pas dénués d’inconvénients de taille.

Les ventilateurs consomment beaucoup moins d’énergie que les climatiseurs. Ces derniers nécessitent plus d’énergie pour alimenter le compresseur et le système de refroidissement, et ont besoin de gaz pour fonctionner. Même si vous optez pour un climatiseur mobile, c’est un appareil beaucoup moins nomade qu’un bon vieux ventilateur que vous pouvez déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Enfin, les ventilateurs sont généralement beaucoup moins chers à l’achat et nécessitent moins d’entretien, à part un petit dépoussiérage de temps à autre.

