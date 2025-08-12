Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk a annoncé que xAI, son entreprise spécialisée dans l’IA, allait traîner Apple en justice. L’homme le plus riche du monde l’accuse d’avoir enfreint les lois antitrust avec son classement de l’App Store.

Tout le monde est en vacances, sauf Elon Musk et sa startup d’IA, xAI. Ce 12 août 2025, l’homme d’affaires a annoncé sur son réseau social X que « xAI prendra immédiatement des mesures juridiques » face à Apple. Mais, qu’est-ce qu’Elon Musk reproche exactement à l’entreprise, et à son App Store ?

Elon Musk est mécontent du classement de Grok dans l’App Store

Dans ce tweet, il explique qu’« Apple se comporte d’une manière qui rend impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store, ce qui constitue une violation sans équivoque des lois antitrust ».

Dans le classement des applications les plus téléchargées sur l’App Store, ChatGPT est première et Grok 27e. // Source : Capture d’écran Apple Store

Il pointe du doigt les classements de l’App Store, qui renseignent sur les applications les plus téléchargées du moment, dans des catégories précises. Avec l’engouement autour de son chatbot, l’application ChatGPT est depuis de nombreux mois en tête dans ces classements. Au détriment de Grok, le chatbot de xAI ; en ce 12 août, ChatGPT est première des applications gratuites les plus téléchargées en France, tandis que l’application de xAI n’est qu’à la 27e place. Outre-Atlantique, ChatGPT est première, Grok est cinquième. À titre de comparaison, Gemini est 57e.

Elon Musk sous-entend qu’Apple a des intérêts avec OpenAI. Sur les iPhone, Siri peut effectivement faire appel à ChatGPT pour les questions les plus complexes qu’on lui pose. Il serait alors dans l’intérêt d’Apple et d’OpenAI de privilégier l’application ChatGPT sur l’App Store. Aucune preuve n’a néanmoins été avancée par Elon Musk pour le moment.

L’homme d’affaires en veut à Apple

Ce n’est pas la seule accusation qu’Elon Musk a lancée par rapport à l’App Store. Toujours ce 12 août, il a interpellé Apple en demandant à l’entreprise pourquoi elle refuse de mettre X ou Grok dans la section « Incontournable » de son App Store. Le dirigeant de X et de xAI argue que « X est l’application d’actualités n° 1 au monde et que Grok est n° 5 parmi toutes les applications ».

Là non plus, Elon Musk n’a pas ajouté de preuves pour appuyer son affirmation. Interrogés par Reuters, Apple, OpenAI et xAI n’ont pour le moment pas répondu aux demandes de l’agence de presse.

Si Grok n’arrive pas en tête du classement, c’est probablement parce que l’application est moins téléchargée que les autres. Pour rappel, on a pu voir DeepSeek, Le Chat (de Mistral AI) ou encore Perplexity arriver à se hisser jusqu’aux premières places des classements App Store.

Cependant, le dirigeant d’OpenAI Sam Altman a réagi sur X en attaquant Elon Musk : « C’est une affirmation remarquable compte tenu de ce que j’ai entendu dire, qu’Elon manipule X pour en tirer profit, lui-même et ses propres entreprises, et pour nuire à ses concurrents et aux personnes qu’il n’aime pas. » Sam Altman retourne l’accusation, en sous-entendant qu’Elon Musk enfreindrait les règles antitrust américaines. Par exemple, on sait que Grok peut consulter les tweets d’Elon Musk avant de répondre.

