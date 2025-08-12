Depuis le début de la guerre, les forces russes multiplient les attaques au moyen de drones kamikazes de type Shahed-136 et Shahed-238.
La production locale a explosé, permettant à Moscou de lancer plusieurs centaines d’engins chaque jour sur les villes et infrastructures ukrainiennes.
Selon les estimations, ce sont plus de 6 000 drones qui ont été lancés rien qu’en juillet 2025. Les défenses sol-air sont submergées et l’utilisation des missiles dernier cri comme les Patriot ou les intercepteurs à plusieurs centaines de milliers d’euros par unité apparaît peu soutenable, surtout face à des cibles peu coûteuses et disséminées.
Pour faire face à cette stratégie de saturation des airs, les ukrainiens cherchent des alternatives rapidement opérationnelles à envoyer au front. Et c’est ainsi que, selon un article de opex360 publié le 9 août, un nouvel appareil est apparu dans le ciel ukrainien : le Moravan Z-137 Agro Turbo, un avion utilitaire agricole conçu en Tchécoslovaquie, d’ordinaire dédié à la pulvérisation de pesticides.
Pourquoi avoir transformé cet appareil ?
Cet avion agricole, produit dès les années 1980, a été modifié par des ingénieurs ukrainiens pour embarquer deux missiles air-air Vympel R-73 « Archer », installés sous chaque aile, transformant l’avion en chasseur de drones.
Les raisons de ce détournement reposent essentiellement sur deux caractéristiques techniques de l’appareil.
Tout d’abord, sa vitesse. Le Z-137 vole à 180 km/h en croisière, son top speed atteint 210 km/h, ce qui le rapproche des profils de vol des drones visés (généralement entre 100 et 150 km/h) et fait de cet avion un traqueur adéquat.
Aussi, l’appareil est maniable à basse altitude. Conçu pour raser les champs, il peut évoluer dans les mêmes couches basses où opèrent les drones kamikazes Shahed et les drones de reconnaissance russes. Privé de capteurs perfectionnés, l’appareil est probablement guidé depuis le sol en mode « GCI » (Ground Controlled Intercept).
Quelles chances de réussite ?
On ignore encore combien de Z-137 ont été concrètement convertis en chasseurs de drones, ni quel est leur taux de réussite opérationnel à ce jour. L’armée ukrainienne multiplie d’ailleurs les communications autour d’initiatives ingénieuses : elle n’hésite pas à détourner des engins civils pour les envoyer sur le front.
Début août 2025, la brigade Rubizh en a donné un nouvel exemple spectaculaire : dans une vidéo diffusée sur les réseaux, ses soldats ont réussi à exfiltrer un camarade blessé grâce à un vélo électrique livré directement par drone jusque dans la zone de combat.
