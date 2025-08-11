Si vous ne disposez pas du budget pour installer un climatiseur, il vous reste la méthode classique et économe du ventilateur, encore faut-il choisir le bon modèle. Il existe des ventilateurs à des prix abordables qui remplissent parfaitement leur rôle pour brasser l’air dans une pièce et offrir un petit réconfort lors des fortes températures. Ce modèle de Xiaomi est d’ailleurs un bon candidat, surtout en promotion.
Le ventilateur Mi Smart Standing Fan 2 Lite est vendu habituellement 59,99 €. Il est en ce moment proposé sur le site de PCComponentes au prix de 46,99 €.
C’est quoi, ce ventilateur Fan 2 de Xiaomi ?
Le Smart Standing Fan 2 Lite possède un design classique et discret, avec un style minimaliste dépourvu de courbes. Avec ses dimensions de 34 × 33 × 100 cm pour un poids de 3 kg, il est facile à déplacer d’une pièce à une autre au besoin. La hauteur est réglable simplement via un bouton, et vous pourrez le mettre sur un meuble, ou directement au sol. Il est aussi inclinable vers le haut et vers le bas jusqu’à 36°.
Son hélice à sept pales offre un débit d’air optimisé et une excellente ventilation. Sa portée de 12 m et sa ventilation jusqu’à 90° permet de brasser un bon volume, le tout silencieusement, avec un bruit moyen de 30,2 dB. Son moteur en courant continu fournit une vitesse constante et un débit d’air maximal de 30 m³/min. Le moteur du ventilateur offre de plus une consommation d’énergie plus faible.
Est-ce que ce ventilateur vaut le coup à ce prix ?
Presque 15 € de moins, c’est toujours bon à prendre, d’autant plus que les modèles proposés par Xiaomi risquent d’être en rupture de stock assez rapidement. Le Standing Fan 2 Lite peut se connecter au Wi-Fi et être contrôlé via l’application Xiaomi Home, disponible sur smartphone ou tablette. Cette dernière vous permet de régler la vitesse de ventilation, ou de programmer son allumage. Les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa sont aussi présents, afin de piloter le ventilateur à la voix, avec des commandes vocales toutefois limitées.
Les points à retenir sur ce ventilateur :
- Hauteur réglable
- Trois types de réglages de vitesse de flux d’air
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
