Alors que les Pixel 10 ne sont pas attendus avant des mois, les films publicitaires sont en tournage. Un tournage qui devait rester secret, mais dont les coulisses fuitent.

Dans quelques mois sortira Android 16 : pour l’occasion, Google devrait lancer sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 10. Pour préparer cette sortie, la marque tourne des films publicitaires. Leur tournage est censé rester secret pour tout révéler au bon moment. Sauf que des photos montrent Google en train de filmer son futur smartphone.

Le Pixel 10 en tournage : il n’a pas fini à Cannes, mais sur X

Tout est parti de Mark Teasdale, un internaute qui se baladait près de Vancouver, avant qu’il aperçoive un tournage au loin. Il est en fait tombé sur le tournage d’un film publicitaire pour le Google Pixel 10. Vingt personnes étaient présentes environ. Au bout de la caméra, un objectif macro pour filmer le téléphone de près.

Le tournage de la publicité du Pixel 10 // Source : Mark Teasdale via X

Si ce n’était que ça, ça irait. Sauf que Mark Teasdale a aussi pu prendre en photo le storyboard du film. Il s’agit des suites de plans qui le composent, pour savoir ce qu’il faut filmer. Là-dessus, on voit le design du smartphone et ce sur quoi Google insistera dans son discours promotionnel.

Ce qu’on sait des Google Pixel 10

Cette année encore, Google aurait beaucoup de smartphones à proposer : un Pixel 10, un Pixel 10 Pro, un Pixel 10 Pro XL ainsi qu’un Pixel 10 Pro Fold (un pliant format livre). Ces quatre smartphones sont attendus pour cet été, avant la keynote d’Apple sur les iPhone 17 et en même temps que le lancement d’Android 16.

Le storyboard de la publicité du Pixel 10 // Source : Mark Teasdale via X

Par rapport aux Pixel 9, le design ne devrait pas trop changer, l’écran non plus. La puce évoluerait : il s’agirait logiquement du Tensor G5, un peu plus puissant que le Tensor G4. L’évolution la plus notable, ce serait au niveau du Pixel 10 de base : il gagnerait un téléobjectif de 48 Mpx (on ignore encore son grossissement).

