Lecture Zen Résumer l'article

Un peu plus d’un mois avant iOS 26, la prochaine grande mise à jour de l’iPhone, Apple se contente de changements très secondaires avec iOS 18.6. Il s’agit probablement de la dernière révision « majeure » d’iOS 18.

Lancée dans la soirée du 29 juillet, la mise à jour iOS 18.6 est très certainement la dernière du cycle iOS 18 initié en septembre 2024.

Après des versions 18.1, 18.2, 18.3 et 18.4 généreuses en nouveautés, portées par Apple Intelligence, Apple se contente de plus petites révisions au printemps 2025. La mise à jour iOS 18.5 avait ouvert l’iPhone à la 5G SA et à la conversion de SIM en eSIM chez les opérateurs français, la mise à jour iOS 18.6 en fait encore moins. Il est néanmoins fortement recommandé de l’installer, pour corriger des failles de sécurité.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour iOS 18.6 sur iPhone ?

Comme toute mise à jour qui se respecte, iOS 18.6 corrige des bugs. Au programme selon Apple :

Correction d’un bug qui empêchait le partage des films « Souvenirs » dans l’application Photos.

Correction de 29 failles de sécurité sur iOS.

Résolution de bugs liés au Bluetooth, au Wi-Fi et aux animations sur les écrans 120 Hz.

Le changelog très court d’iOS 18.6. // Source : Capture Numerama

Autre changement exclusif à l’Union européenne, où Apple fait face à la pression des autorités : l’installation des magasins d’applications alternatifs est désormais plus facile. Il n’y a plus besoin de faire des allers-retours entre les réglages et Safari, iOS est moins contraignant. L’installation d’applications tierces depuis des sites web est aussi facilitée : seule la première installation nécessite une validation. Les prochaines seront automatisées.

Le nouveau processus d’installation d’une application en dehors de l’App Store. Il n’y a plus besoin de passer par les réglages pour autoriser le développeur. // Source : Apple

Outre ces discrets changements, iOS 18.6 s’inscrit dans la continuité des précédentes versions. Il faudra attendre iOS 26, attendu en septembre 2025, pour voir débarquer une nouvelle interface sur iPhone, avec de très nombreuses nouveautés. Les plus impatients peuvent dès maintenant installer la version bêta de la future mise à jour.

Autres mises à jour disponibles : iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6 et tvOS 18.6. Là aussi, les nouveautés sont discrètes.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama