[Deal du jour] Decathlon retire plusieurs centaines d’euros à quelques références de VTT électriques. Des VAE solides et aux bonnes performances pour rouler hors de la ville.

Si vous avez envie de quitter l’agitation de la ville pour retrouver un peu de calme et de verdure, un VTT électrique est un excellent compagnon. L’assistance vous aide à rouler sur les routes moins praticables et à franchir les côtes sans vous épuiser, et tout en profitant pleinement du paysage. Que ce soit pour suivre un chemin forestier, longer une rivière ou explorer des sentiers de campagne, un bon VAE fiable et performant est indispensable.

Decathlon brade en ce moment quelques références :

Le VTT électrique Rockrider E-ST 100, habituellement vendu 999,99 €, est proposé au prix de 799,99 €.

Le VTT électrique Rockrider E-ST 500, habituellement vendu 1 499,99 €, est proposé au prix de 1 198,99 €.

À noter que d’autres références de VTT électriques, comme la gamme des Urbabiker, sont proposées avec des réductions jusqu’à 400 € sur le site de Decathlon.

C’est quoi, le modèle le plus abordable ?

Le Decathlon Rockrider E-ST 100 est un VTT conçu pour rouler sur des chemins tout-terrain et aborde en toute logique un design et des lignes plus sportives qu’un VAE classique. Le vélo pèse 22 kg pour la plus grande taille, mais profite heureusement d’une bonne ergonomie générale. Son cadre semi-rigide intègre une suspension unique à l’avant, tandis que les roues de 27,5 pouces peuvent absorber quelques chocs et la selle hamac Ergofit offre un bon confort. Vous pourrez donc emprunter des sentiers moins balisés qu’une route classique sans crainte, autant que circuler en ville si besoin.

En plus de l’écran sur le guidon, vous pourrez mettre un smartphone // Source : Decathlon

Côté puissance, le Rockrider E-ST 100 embarque un moteur de 42 Nm et d’une assistance max de 250W, situé sur la roue arrière. L’assistance fournie est suffisante pour donner le coup de pouce nécessaire, mais ne vous attendez pas à gravir des pentes trop raides. Le vélo embarque aussi un dérailleur arrière Microshift à 8 vitesses et des freins à disque mécaniques Tektro.

Niveau accessoire, le VTT de Decathlon est livré avec une sonnette, des éclairages et un écran sur le guidon afin de changer le mode d’assistance et de consulter le niveau de batterie. Niveau autonomie justement, la batterie de 380 Wh permet de tenir jusqu’à 60 km.

Et le E-ST 500 ?

Le Rockrider E-ST 500 est un VTT électrique conçu pour les chemins vallonnés, la campagne ou encore la montagne. Le VTT est robuste et pèse 23 kg au total. Le confort est au rendez-vous et la conduite agréable grâce à une excellente ergonomie. L’E-ST 500 est équipé de roues de 27,5 pouces et de suspensions à débattement de 120 mm, pour emprunter les chemins en forêt sans encombre. La conduite est souple et les chocs bien amortis. Les freins à disque hydrauliques possèdent quant à eux une bonne réactivité.

Decathlon Rockrider E-ST 500 // Source : Decathlon

Le Rockrider E-ST 500 embarque un moteur central au couple de 50 Nm qui peut délivrer une assistance maximum de 280 %. Trois modes d’assistance sont présents : Eco, Standard et Boost. L’aide au pédalage est ainsi optimisée en fonction de la route.

La batterie de 420 Wh offre jusqu’à 70 km d’autonomie. Niveau équipements, le VTT est livré avec sonnette, éclairages et catadioptres de roues (réflecteurs).

Caractéristique Rockrider E-ST 100 Rockrider E-ST 500 Moteur Vision 42 Nm Brose Drive C Position moteur Moyeu arrière Pédalier (central) Couple 42 Nm 50 Nm Batterie 380 Wh 420 Wh Autonomie 60 km / 2h15 70 km Fourche Suntour XCT 30 Suntour XCM Débattement 100 mm 120 mm Transmission Microshift MS25 – 8 vitesses Microshift Acolyte – 8 vitesses Freins Mécaniques Tektro TKD68 – 180 mm Hydrauliques Tektro M276 – 160 mm Pneus Rockrider All Terrain Light 2,2″ Hutchinson Gila 2,35″ Poids 21,7 kg 22,9 kg Usage Randonnées dénivelé modéré Randonnées tout terrain

