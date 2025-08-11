Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ce TV de TCL est un grand modèle qui ne manque pas d’atout, avec une dalle QLED de qualité et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En promotion, elle est aussi bien plus intéressante.

Selon l’espace dont vous disposez dans votre salon, la taille d’un téléviseur est un critère important dans le choix du modèle, que ce soit pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. Un écran de grande dimension offre de nombreux avantages, notamment une immersion décuplée. Ce grand écran de TCL en promotion représente une excellente option lorsqu’il est en promotion.

Le TV TCL 65T8C est vendu 799 € à sa sortie. Il est aujourd’hui disponible en promotion au prix de 599 € sur Amazon.

C’est quoi, ce téléviseur de 65″ ?

Le téléviseur 65T8C se démarque avant tout par son impressionnante diagonale de 165 cm, soit à peu près la taille de Miss Wednesday, un nouveau personnage aperçu dans les premières images de la saison 2 de One Piece. Ses dimensions nécessitent d’avoir la place dans votre salon, le meuble nécessaire ainsi que le recul nécessaire depuis votre canapé. La technologie QLED garantit des contrastes élevés, une luminosité optimale et des images détaillées. L’écran bénéficie d’une résolution 4K HDR de 3 840 x 2 160 pixels et prend en charge plusieurs formats HDR, notamment HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision.

Du côté audio, les haut-parleurs offrent une performance correcte, avec une bonne clarté et des basses bien présentes, avec prise en charge du Dolby Atmos. Comme d’habitude avec la plupart des téléviseurs, une barre de son viendra idéalement compléter l’écran.

À ce prix, le TV 65″ de TCL est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une marque fiable qui n’a plus rien à prouver. Si vous jouez sur PS5, Xbox Series ou Switch 2, ce modèle vous permettra de profiter d’images fluides grâce à la connectivité HDMI 2.1 et sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Vous pourrez donc jouer en 4K à 120 fps dans de très bonnes conditions, et sur un très grand écran. Une bien grosse configuration pour jouer au meilleur jeu 2D de l’été, un peu comme utiliser une fusée pour aller chercher le pain. Mais au vu des jeux prévus pour la rentrée, il vaut mieux bien s’équiper.

Cette smart TV fonctionne sous Google TV, l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires du marché. Vous pouvez accéder au Play Store et à toutes ses applications, dont la grande majorité des services de streaming. Les assistants vocaux sont intégrés, afin de contrôler votre téléviseur à la voix. Chromecast est aussi présent pour diffuser facilement du contenu depuis votre smartphone.

Les points à retenir sur le TV 65T8C de TCL :

Une grande dalle QLED de 65 pouces

Pour le cinéma et les jeux vidéo

Google TV

