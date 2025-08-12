Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Boulanger propose un pack comprenant le smartphone Xiaomi Redmi Note 14 et la tablette compacte Redmi Pad SE 8.7, pour un prix vraiment attractif.

Alors que les smartphones haut de gamme se multiplient, les modèles à moins de 300 € séduisent de plus en plus, grâce à de bonnes performances et des fonctions jadis réservées aux appareils premium. Même tendance du côté des tablettes : des modèles abordables offrent désormais un confort d’utilisation et des fonctionnalités qui n’ont plus grand-chose à envier aux références plus coûteuses. Ce pack réunit les deux pour un prix réellement attractif.

Le Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 Go) est vendu 253 € sur le site officiel de la marque, tandis que la tablette Redmi Pad SE 8.7 est à 131 €. Boulanger propose un pack avec ces deux produits au prix de 299,99 €, soit une économie de 84 €.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 est le moins cher de la gamme Redmi Note. Il propose un design passe partout aux bords arrondis et aux tranches plates. Ses dimensions de 8,16 mm x 78,15 mm x 164,84 mm pour un poids de 200 g en font un modèle facile à prendre en main et à manipuler. Le smartphone est certifié IP54 afin de résister aux éclaboussures. Sa dalle AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces à la résolution de 2 400 × 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une bonne fluidité, une luminosité idéale et une colorimétrie juste.

xiaomi redmi note 14 // Source : xiaomi

L’interface HyperOS 2 est plaisante à utiliser et à parcourir, et l’IA Gemini de Google simplifie les choses. La puce Mediatek Helio G99-Ultra assure la plupart des tâches du quotidien, mais n’espérez pas pousser à fond les graphismes de vos jeux vidéo. Le volet photo, avec ses trois capteurs principaux, fait des photos de qualité, tandis que l’intelligence artificielle optimise les clichés. Le smartphone peut aussi filmer en 1080P à 60 fps. Enfin, sa batterie de 5 500 mAh permet une journée d’utilisation.

Et cette tablette ?

Avec son écran LCD de 8,7 pouces et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est agréable à consulter, notamment pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo. Elle dispose même d’un mode lecture qui imite l’affichage d’une liseuse. La tablette, compacte et agréable en main, se prête aussi bien à un usage familial qu’aux séances de détente sur le canapé. La puce MediaTek Helio G85 est suffisante pour les tâches ponctuelles, mais ne vous attendez pas à des miracles.

Côté endurance, la batterie de 6 650 mAh permet plus de 25 heures d’utilisation.

Les points à retenir sur le pack smartphone + tablette de Xiaomi :

Le Redmi Note 14, un smartphone milieu de gamme à l’écran de qualité

La Redmi Pad SE, une tablette familiale

Moins de 300 € pour les deux

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez les meilleures offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !