On ne le trouve plus au catalogue d’Apple, mais l’iPhone 14 n’a pas encore dit son dernier mot. Surtout si vous l’achetez sur le marché du reconditionné.

Faut-il absolument s’acheter le tout dernier iPhone si l’on souhaite profiter d’un nouveau smartphone iOS ? Chaque année, Apple retire systématiquement les anciens modèles de ses étals ; pourtant, ils peuvent encore valoir le coup même après plusieurs années.

Le marché du reconditionné rebat les cartes depuis plusieurs années maintenant. Il est désormais plus facile d’acheter un iPhone d’ancienne génération, avec des garanties équivalentes aux produits neufs, tout en réalisant d’importantes économies. Chez Certideal, l’iPhone 14 reconditionné est affiché à partir de 363 euros, par exemple.

Le marché des smartphones fait du surplace

Prenez un iPhone 14 et un iPhone 16. Au premier regard, il est difficile de les différencier. Tous deux profitent d’un écran OLED de la même taille et de même définition, incrusté dans un châssis quasiment identique. Au dos, même constat, puisque les deux iPhone profitent d’un double capteur photo, dans une configuration équivalente (grand angle et ultra grand angle). Seule la définition du capteur principal de l’iPhone 16 est meilleure.

L’iPhone 14 à gauche, l’iPhone 16 à droite. // Source : Apple

Si les différences matérielles sont si peu nombreuses, c’est parce que nos smartphones ont très peu évolué lors de ces dernières années, exception faite des modèles pliants. En réalité, les téléphones sont arrivés au stade de la maturité et il devient difficile pour les constructeurs de révolutionner le marché sans chambouler la forme même du téléphone. À l’exception de certaines nouveautés logicielles que les marques comme Apple se gardent bien d’offrir à leurs précédents modèles, les téléphones d’il y a quatre ans ressemblent beaucoup à ceux vendus aujourd’hui.

L’iPhone 14 est toujours dans le coup

Sorti à la fin de l’année 2022, l’iPhone 14 n’a pas pris une ride. Même s’il dispose encore d’une encoche et d’un double capteur photo disposé dans un format domino, son look est encore dans l’ère du temps. Notamment car Apple utilise des matériaux de qualité pour habiller ses téléphones, leur permettant de ne pas porter les marques du temps.

L’iPhone 14. // Source : Numerama

À l’intérieur, le processeur A15 Bionic tourne encore comme une horloge. Non seulement la puce d’Apple garantit une grande fluidité lors de la navigation, mais elle est aussi capable de faire tourner les jeux 3D les plus gourmands de l’App Store. À l’usage, il est même difficile de faire la différence avec la dernière puce du constructeur si vous ne cherchez pas à la pousser dans ses retranchements.

Apple applique enfin une généreuse politique de mise à jour de ses téléphones. Chaque modèle profite généralement de 5 ou 6 versions majeures d’iOS différentes. L’iPhone 14 devrait ainsi rester au goût du jour jusqu’en 2028. Certes, il ne profitera pas des fonctionnalités d’Apple Intelligence que la firme réserve aux modèles récents, mais il continuera d’évoluer au gré des mises à jour.

Les mêmes garanties qu’un produit neuf

Ne confondez pas le marché de l’occasion avec celui du reconditionné. Dans le premier cas, vous faites généralement affaire avec des particuliers qui ne proposent aucune garantie sur les produits qu’ils vendent. Si l’appareil tombe en panne quelques mois après l’achat, le vendeur ne peut pas être tenu pour responsable.

Sur le marché du reconditionné, c’est une tout autre histoire. Chez CertiDeal, chaque produit mis en vente est vérifié par des techniciens employés par l’entreprise, à travers 32 points de contrôle. Ainsi, tous les iPhone reconditionnés passent d’abord par l’atelier CertiDeal situé en région parisienne avant de se retrouver sur la boutique en ligne.

C’est ce qui permet à CertiDeal de garantir ses iPhone reconditionnés pendant 24 mois, soit la même durée que les iPhone vendus neufs sur le site d’Apple.

Et si les garanties sont les mêmes, ce n’est pas le cas du prix de vente. Lancé au prix de 869 euros en 2022, l’iPhone 14 reconditionné s’affiche à partir de 363 euros chez CertiDeal. Pour ce prix, vous obtenez un smartphone dans un état « correct », mais avec une batterie en « excellent état ».

