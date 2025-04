Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La PlayStation 5 Slim Digital et la PlayStation 5 Pro nécessitent le lecteur de disques pour lire les jeux physiques. Ce dernier, souvent en rupture, est de retour en stock chez PC Componentes.

La PlayStation 5 édition Digitale et la Playstation 5 Pro sont toutes deux dépourvues de lecteur de disques. Si, dans les faits, l’idée d’avoir une console 100 % numérique est une bonne idée, notamment pour son potentiel de réduction du prix d’achat, elle présente des inconvénients pratiques. En effet, se limiter aux jeux dématérialisés peut rapidement poser problème. L’impossibilité de revendre vos jeux ou d’en emprunter à vos amis rend le tout numérique moins flexible et moins économique sur le long terme. Ainsi, pour pouvoir profiter de vos jeux physiques, un lecteur de disques reste indispensable. Malheureusement, cet accessoire est souvent en rupture de stock, mais il est à nouveau disponible chez cet e-commerçant.

Le lecteur de disques pour l’édition numérique de la PS5, et compatible avec la PS5 Pro, est normalement vendu 119,99 € sur le site officiel de Sony, mais actuellement en rupture de stock. Il est en ce moment de retour en stock sur le site de PCComponentes au prix de 118,01 €, soit 1,98 € de réduction. Il n’y a pas de petites économies.

C’est quoi, ce lecteur de disque pour PS5 ?

Si vous avez dépensé votre dernier salaire dans la nouvelle PS5 Pro, vous avez dû rapidement constater qu’il manquait quelque chose à la console de Sony. Il est en effet impossible d’insérer un disque dans la console de Sony, puisqu’elle est dépourvue de lecteur de disques. Pour celles et ceux attachés à leur bibliothèque de jeux physiques, il convient d’investir les quelques euros restants dans le compte pour acquérir le précieux lecteur de disque. Notez que le lecteur est bien sûr compatible avec les versions Digitales (classique et slim) de la console.

La PS5 Pro et son lecteur. // Source : Sony

La PS5 Pro est équipée d’un SSD de 2 To, une capacité de stockage supérieure aux versions précédentes qui permet de stocker davantage de jeux en édition numérique. Le lecteur amovible est cependant nécessaire pour continuer à jouer à vos jeux physiques PS5 et PS4 rétrocompatibles, mais aussi regarder des films et séries en Blu-ray et DVD.

