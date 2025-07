Lecture Zen Résumer l'article

Sur son blog, Mistral AI publie une étude sur l’impact carbone de l’un de ses modèles d’intelligence artficielle générative. Elle vise à rétablir la vérité sur le CO₂ qu’une requête à un chatbot rejette, et sur l’eau qu’elle consomme.

ChatGPT et ses concurrents seront-ils responsables d’une part significative des émissions de gaz à effets de serre (GES) planétaires dans quelques années ? Si l’on en croit Mistral AI, pas forcément.

Quel est l’impact carbone d’un grand modèle de langage ?

Dans une étude publiée le 22 juillet, le plus grand groupe français en intelligence artificielle analyse l’impact de la conception et de l’utilisation de Mistral Large 2, l’un de ses modèles de langage publié en juillet 2024. Mistral AI a mesuré son impact jusqu’en janvier 2025.

Dans son article, l’entreprise explique avoir « lancé la première analyse de cycle de vie complète d’un modèle d’IA » en collaboration avec Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé en développement durable et l’Agence de la transition écologique et sociale (ADEME). L’étude respecte par ailleurs les normes internationales de mesure des émissions de GES.

Mistral AI prend en compte plusieurs étapes dans la vie d’un LLM. // Source : Mistral AI

Après 18 mois, Mistral Large 2 aurait généré 20,4 ktCO₂e (kilotonne équivalent CO₂). Le modèle aurait consommé 281 000 m³ d’eau. Une mesure intéressante, mais qui ne veut rien dire : l’impact carbone et la consommation d’eau dépendent aussi de la fréquence d’utilisation de Large 2, qui n’est pas communiquée par l’entreprise (on peut imaginer que ChatGPT, avec ses 2,5 milliards de requêtes quotidiennes, fait beaucoup plus).

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Pour aller plus loin, Mistral AI a calculé l’impact d’une requête au chatbot Le Chat (son ChatGPT). Une requête de 400 tokens rejetterait 1,14 gCO₂e et 45 mL d’eau. Mistral AI explique que plus un modèle est grand (en nombre de paramètres), plus il a un impact élevé, peu importe le nombre de tokens utilisés. Mais Le Chat ne génère pas d’images, de vidéos ou de rapports sophistiqués.

Voici l’impact d’une requête sur LeChat (pour environ une page de texte). // Source : Mistral AI

Ces calculs comprennent la conception du modèle, la construction des datacenters, l’entraînement, la consommation électrique, le trafic Internet et les équipements des utilisateurs (fabrication des ordinateurs/smartphones et consommation électrique). Attention : l’étude ne prend pas en compte le recyclage de tous ces appareils (serveurs de données, équipements des utilisateurs), ce qui peut être fait dans d’autres études d’impact environnemental.

Vers une responsabilisation des entreprises qui créent des IA ?

Dans son article, Mistral AI suggère que les impacts de l’entraînement d’un modèle et de son utilisation devraient être obligatoirement publiés par les entreprises qui en conçoivent. L’entreprise rappelle que « cette étude est une première approximation et qu’il est difficile d’effectuer des calculs précis dans un tel exercice en l’absence de normes de responsabilité environnementale pour les LLM ».

Néanmoins, l’étude ne prend pas en compte l’origine de l’électricité utilisée. Par exemple, un datacenter situé en France (donc probablement alimenté à l’énergie nucléaire) n’a pas un impact carbone aussi élevé qu’un datacenter situé dans un pays qui produit son électricité grâce à des centrales à charbon.

LeChat, le chatbot de Mistral AI. // Source : Numerama

Mistral AI demande une plus grande transparence sur l’impact environnemental des modèles, avec « si nécessaire, des normes spécifiques au secteur de l’IA ». Elle suggère même « la création d’un système de notation, aidant les acheteurs et les utilisateurs à identifier les modèles les moins énergivores en carbone, en eau et en matériaux ».

Un tel exercice de transparence inciterait les concepteurs d’IA à optimiser leurs modèles (ce qui est déjà en partie fait pour réduire les coûts liés aux serveurs), à choisir des tailles plus adaptées à leurs besoins et à regrouper les requêtes pour limiter les calculs inutiles. Mistral profite de cette étude pour faire sa promotion : le Français se positionne comme un acteur responsable.

La consommation d’électricité de Google liée à ses data centers est en hausse. // Source : Google

Les concurrents de Mistral AI sont peu nombreux à se soumettre à cette transparence. OpenAI n’a publié aucun rapport sur ChatGPT, mais déclare vouloir réduire de 42,7 % des émissions de GES d’ici 2030. Quant à Google, l’entreprise ne consacre pas de rapport à Gemini, mais publie chaque année un rapport sur toutes ses activités. On sait que sa facture d’électricité a doublé en 4 ans, notamment à cause de son chatbot. Google reconnaît d’ailleurs que Gemini rend très difficile son objectif de neutralité carbone en 2030, mais l’entreprise promet des améliorations dans les années à venir.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama