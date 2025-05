Lecture Zen Résumer l'article

Apple étend son programme Self Service Repair aux iPad. La marque propose désormais des manuels de réparation et des pièces détachées officielles. Une initiative réservée aux plus débrouillards : utiliser ce programme est toujours très fastidieux.

Dans un communiqué de presse publié le 28 mai 2025, Apple annonce ajouter l’iPad à son programme Self Service Repair. Il s’agit d’un programme de réparation qui permet d’éviter de passer par un magasin spécialisé, un Apple Store ou un réparateur agréé. C’est vous qui recevez les pièces et c’est vous qui réparez votre tablette.

Réparer soi-même son iPad avec des pièces détachées Apple : c’est enfin possible

Les pièces détachées et kits d’outils pourront être commandés dès le 29 mai sur le site du programme de réparation. Pour le moment, on ne peut pas sélectionner « iPad » dans le sélecteur de produits. Les composants qui pourront être remplacés sont les écrans, les batteries, les caméras et les ports de charge externes. On ignore encore le prix de ces pièces détachées. Tous les iPad ne seront pas pris en charge, voici la liste des modèles proposés dans un premier temps :

La page d’accueil du Self Service Repair Store. // Source : Capture Numerama

Des composants qui s’accompagnent de guides complets pour démonter un produit et le remonter. Il y a aussi ces « kits d’outils » conçus pour faciliter ce démontage. Ce sont les mêmes qu’on trouve chez les réparateurs agréés. Au total, le programme Self Service Repair prend désormais en charge 65 produits de la marque : il y a même l’iPhone 16e tout juste arrivé.

Un service de réparation toujours fastidieux

Depuis trois ans, on peut acheter des pièces détachées auprès d’Apple pour réparer son iPhone chez soi. Apple a depuis des années été accusée de ne pas permettre de remplacer les pièces de ses appareils. Le Self Service Repair permet de diagnostiquer et réparer soi-même des iPhone, MacBook, Mac et dorénavant iPad. L’existence de guides officiels est aussi très appréciée du monde de la réparation : ils n’ont plus besoin de faire du reverse engineering pour comprendre comment marchent les produits Apple.

Mac réparation Apple Self Service Repair Store // Source : Apple

Le souci avec ce programme, c’est que le coût des pièces y est très élevé. Avec les iPhone, le prix d’un écran est presque aussi cher que son remplacement en Apple Store ; quant à la batterie, c’est le même prix. Les kits d’outils aussi sont payants : on peut les louer à une soixantaine d’euros pour une semaine, alors qu’ils sont nécessaires au remplacement d’une pièce. En bref, ce n’est pas le moyen le plus simple de réparer son iPhone. Si Apple a lancé le Self Repair Service, c’est surtout pour répondre aux lois autour du droit à la réparation aux États-Unis ou en Europe. Et pour s’adresser aux réparateurs qui ne vendent pas des pièces officielles.

