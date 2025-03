Lecture Zen Résumer l'article

Après l’iPhone 16e et en attendant le MacBook Air, Apple dévoile deux nouveaux iPad : l’iPad 11 et l’iPad Air M3. Les nouveautés ne se bousculent pas au portillon.

Apple n’est pas présent au MWC 2025, mais cela n’empêche pas la firme de Cupertino d’occuper l’espace médiatique avec des annonces. Dans un communiqué publié le 4 mars, elle dévoile deux nouveaux iPad : l’iPad 11 et l’iPad Air M3.

Les observateurs du monde de la tech risquent de trouver ces deux produits peu intéressants pour une raison évidente : il ne s’agit que d’un rafraîchissement de la gamme iPad, centré sur les deux modèles les moins chers. On pourrait le résumer ainsi : l’iPad Air passe de la puce M2 à la puce M3, quand l’iPad 11 gagne un peu de puissance et de stockage.

Que retenir des nouveaux iPad ?

L’iPad Air passe à la puce M3

L’iPad Air, qui offre le meilleur des deux mondes dans le catalogue d’Apple, se met donc à jour avec la puce M3. De quoi lui offrir toujours plus de polyvalence, notamment en termes de possibilités graphiques (pour les jeux vidéo) et d’aisance avec Apple Intelligence (60 % plus rapide par rapport à la M1). Elle restera néanmoins un cran en-dessous de l’iPad Pro, déjà passé à la puce M4.

« L’iPad Air avec puce M3 apporte des performances jusqu’à 4x plus rapides que l’iPad Air avec puce M1 », promet Apple. On notera aussi la prise en charge des technologies comme la mise en cache dynamique, le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle.

iPad Air M3 // Source : Apple

Apple en profite aussi pour proposer un nouveau Magic Keyboard, pourvu d’un trackpad agrandi et d’une nouvelle rangée de 14 touches de fonction (volume, luminosité…). Il s’agit d’une variation de l’accessoire lancé avec l’iPad Pro M4, mais étrangement d’un différent modèle. Apple ne propose pas un seul Magic Keyboard compatible avec les deux tablettes.

La grille tarifaire reste inchangée : comptez à partir de 719 € pour un iPad Air de 11 pouces et 969 € pour un iPad Air de 13 pouces. Ils seront disponibles le 12 mars, en quatre finitions (bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral) et quatre options de stockage (128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To). Le Magic Keyboard coûtera 329 ou 349 € selon la taille.

L’iPad 11 sans Apple Intelligence

Vous avez besoin d’une tablette qui assure l’essentiel ? Apple propose l’iPad 11, qui gagne la puce A16 (celle des iPhone 14 Pro et iPhone 15) et double sa capacité de stockage à 128 Go pour 409 €. On peut aussi opter pour une version 256 ou 512 Go, au besoin. Il sera disponible en bleu, rose, jaune et argent, à compter du 12 mars.

iPad 11 // Source : Apple

La puce A16 veut dire une chose importante pour cet iPad 11 : il ne sera pas compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence. En comparaison, le dernier iPad mini a reçu l’A17, compatible avec l’IA.

