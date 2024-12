Lecture Zen Résumer l'article

Il y a enfin un site fiable pour acheter des pièces détachées des consoles Xbox. iFixit a signé un partenariat avec Microsoft pour vendre des pièces de Xbox Series S et Series X.

La boutique d’iFixit va vendre des pièces authentiques de Xbox Series S et de Xbox Series X. De quoi encourager les propriétaires des consoles de Microsoft à les réparer en achetant facilement leurs pièces détachées, le tout avec des guides pas à pas pour ne pas se perdre.

Des pièces détachées Xbox officielles pour réparer soi-même sa console

La directrice du développement durable d’iFixit Elizabeth Chamberlain explique à The Verge proposer désormais des pièces officielles de Xbox ainsi que des guides de réparations pour tous les modèles de Xbox Series, « pour que les Xbox fonctionnent plus longtemps et ne soient pas jetées à la poubelle ». L’idée est de pouvoir réparer soi-même sa console, sans avoir à utiliser le SAV de Microsoft (qui peut être payant une fois la garantie expirée). Carte Wi-Fi, carte mère (très chère), boîtier en plastique, ventilateurs, boutons, alimentation… la plupart des pièces sont disponibles. Il y a aussi de quoi réparer sa manette Xbox avec des joysticks.

Source : Capture Numerama

La boutique en ligne vend aussi un kit d’outils de réparation taillés pour la Xbox. Attention : certaines réparations peuvent demander des connaissances en électronique, même avec des guides à disposition. iFixit travaillait déjà avec Microsoft en vendant des pièces détachées d’ordinateur Surface : la plateforme de réparabilité d’appareils électroniques va plus loin aujourd’hui.

Déjà plein de pièces détachées de consoles vendues par iFixit

La boutique vend aussi presque toutes les pièces du Steam Deck avec plusieurs guides de réparation, ou même la ROG Ally. On trouve également de quoi réparer soi-même sa PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 5 ou même sa Wii U ou sa Nintendo Switch. Le tout avec des pièces pour les manettes des consoles de Sony et de Nintendo, même s’il ne s’agit pas d’un partenariat officiel, avec des produits pas conçus pour être réparés.

Le kit de réparation de Xbox d’iFixit // Source : iFixit

Avoir à disposition des pièces détachées avec des guides pas à pas, tels que proposés par iFixit, est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui hésitaient à réparer leurs appareils. Pas besoin de passer par un SAV lent ou coûteux, ni d’aller chez un réparateur. Tout un chacun peut dorénavant s’essayer à la réparation de ses consoles de jeux.

