[Deal du jour] À peine quelques mois après son lancement, l’iPhone 16e a déjà gommé son principal défaut : son prix. Vendu initialement au tarif de 719 €, le modèle d’entrée de gamme d’Apple passe à 519 € chez ce marchand, soit quasiment le prix de l’iPhone SE à son lancement.

En février, lors de sa sortie, l’iPhone 16e frôlait la perfection à 719 €, manquant de peu l’exploit à cause d’un tarif un peu élevé. Son prix de lancement était son principal défaut, d’autant plus que beaucoup s’attendaient à un iPhone d’entrée de gamme digne de l’iPhone SE, autrefois commercialisé autour de 500 €.

Aujourd’hui, Rakuten gomme ce défaut avec une baisse bienvenue à 519 €, soit 200 € de différence par rapport au tarif conseillé par Apple. Pour ce prix, vous avez une version européenne qui ne change quasiment en rien avec la version française — seules quelques obligations d’étiquetage ou de codification diffèrent sans impact sur l’usage ou les performances.

Vous pouvez aussi passer par des marchands comme Boulanger, mais le prix est plus cher. Comptez 669 € avec le code RAKUTEN30.

C’est quoi, cet iPhone 16e ?

L’iPhone 16e n’est pas un énième modèle milieu de gamme comme pouvait l’être l’iPhone SE. Avec lui, Apple change complètement de stratégie. Il s’agit d’une version allégée de l’iPhone 16 classique, mais sans compromis sur l’essentiel. On y retrouve un écran OLED de 6,1 pouces, une très bonne autonomie, la compatibilité avec Apple Intelligence, et même l’étanchéité IP68. Le modèle dispose du bouton Action personnalisable pou y ajouter un raccourci activable à portée de doigt.

À l’extérieur, le design est fidèle à la réputation d’Apple : aluminium, verre mat au dos, symétrie parfaite… Difficile de deviner qu’il s’agit d’un modèle « économique ».

Apple iPhone 16e // Source : Nino Barbey / Numerama

Certes, quelques concessions ont été faites : un seul appareil photo, pas de MagSafe officiel. Toutefois, son modem Apple C1 permet de répondre à un critère essentiel, celui de l’autonomie. L’iPhone 16e est, en effet, le modèle avec le plus d’endurance dans la gamme d’Apple. Avec cet iPhone l’entreprise promet jusqu’à 26 heures de lecture vidéo — une performance rendu possible par l’abandon des modems Qualcomm au profit du modem Apple C1. Toutefois, ce choix à une contre-partie et sacrifie légèrement les débits par rapport aux autres modèles.

À ce prix, l’iPhone 16e est-il une bonne affaire ?

Avec son tarif revu à 519 € pour les French Days, l’iPhone 16e devient une vraie bonne affaire. À ce prix-là, il représente probablement le meilleur compromis possible pour accéder à l’écosystème Apple sans faire trop de sacrifices. Certes, il lui manque quelques raffinements réservés aux modèles Pro (écran 120 Hz, ultra grand-angle, meilleure connectivité 5G). Mais pour la grande majorité des utilisateurs, ces absences seront anecdotiques au quotidien. Comparé à un iPhone 16 classique, il fait aussi l’impasse sur certains gadgets (comme le bouton camera control), mais il conserve l’essentiel pour bien mois moins cher.

Résultat : à 519 €, difficile de lui reprocher quoi que ce soit pendant ces French Days. Apple signe ici l’un de ses meilleurs rapports qualité-prix avec cette réduction.

Les points à retenir sur l’iPhone 16e :

Autonomie excellente : probablement la meilleure pour un iPhone compact.

Un seul appareil photo (bien que performant)

Son prix de 519 € le place parmi les meilleurs iPhone

