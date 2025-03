Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’événement promotionnel d’Amazon permet de mettre la main sur d’excellents téléviseurs pour moins cher que d’habitude. C’est le cas de ce modèle 4K de 65 pouces qui se trouve à un très bon prix.

Les téléviseurs sont quasi indispensables dans un foyer. Pour des soirées cinéma en famille ou une petite session gaming en solo, leur place dans le salon est assurée. Reste à trouver le bon modèle et au bon prix. C’est pourquoi, il est recommandé d’attendre des promotions pour jeter son dévolu sur un modèle, comme ce Philips de 65 pouces avec Ambilight, 500 € moins cher qu’à sa sortie, grâce aux Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Le téléviseur Philips Ambilight 65PUS8109 est vendu à sa sortie 1 099 € à sa sortie l’été 2024. Il est en ce moment proposé par Amazon au prix de 599 €.

C’est quoi, ce grand téléviseur de Philips ?

Une chose est sûre, le téléviseur 65PUS8109 de Philips ne passe pas inaperçu une fois sa place trouvée dans votre salon. Sa grande dalle de 65 pouces, soit une diagonale de 164 cm, nécessite en effet beaucoup de place, mais aussi de recul. C’est donc autant devant que sur le côté qu’il faudra aménager un endroit pour que le téléviseur se sente bien, tout comme vos yeux. Pas d’OLED ici, mais une dalle LCD d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels. La luminosité est toutefois excellente, et la colorimétrie bien calibrée, grâce aux modes Dolby Vision et HDR10+ qui permettent d’obtenir de plus une image détaillée au bon contraste.

Niveau immersion, vous êtes servi. En plus de la taille impressionnante de la dalle, la technologie Ambilight propose de décupler cette immersion, grâce à un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur. La lumière projetée sur vos murs est raccord avec le contenu diffusé à l’écran. Dans les faits, l’Ambilight se prête surtout très bien aux jeux vidéo, mais n’est pas indispensable pour les films. Pour une soirée cinéma, la technologie de Philips est encore meilleure comme lumière d’appoint, de la couleur et de l’intensité de votre choix. Votre coin TV peut devenir rouge sang pendant un film d’horreur ou bleu turquoise devant le dernier Avatar.

L’Ambilight est un vrai plus, très cosy // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur Philips est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 600 € durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, c’est une très bonne affaire, si vous avez la place pour caler un grand écran. Attentions toutefois pour les joueuses et les joueurs, le 65PUS8109 possède un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. Vous pourrez toujours brancher votre PlayStation 5 et Xbox Series sur les ports HDMI 2.1, mais ne pourrez pas jouer en 4K à 120fps. La présence des fonctions ALLM (Auto Low Latency) et VRR (Variable Refresh Rate) optimisent l’ensemble. La norme Dolby Atmos vient aussi booster l’audio, même si une barre de son convient mieux pour en profiter (même une pas chère).

Enfin, ce téléviseur de Philips est doté de l’interface Titan OS, un OS fluide et ergonomique, qui compatible avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant. L’interface est proche de Google TV et propose de nombreuses applications de streaming accessibles rapidement, ainsi que des recommandations de visionnage.

Les points à retenir sur TV 4K Philips avec Ambilight :

L’Ambilight fait des merveilles pour ambiancer votre salon

La dalle géante de 65 pouces

Sa compatibilité HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

