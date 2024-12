Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’année dernière, le Pixel 8 Pro était lancé à un tarif dépassant les quatre chiffres. Aujourd’hui, il s’affiche à seulement 565 € sur Amazon, soit une réduction de près de 50 % pour un smartphone toujours aussi efficace — notamment pour la photo.

C’est quoi, ce Google Pixel 8 Pro ?

Lancé fin 2023 à 1 099 €, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est aujourd’hui quasiment à moitié prix chez Amazon, de quoi mettre un smartphone premium au pied du sapin moindre coût. Pour un tarif de 565 €, vous avez un téléphone particulièrement compétitif face aux derniers concurrents en date comme l’iPhone 15 Pro ou le Samsung Galaxy S24, sortis la même période.

Pour mesurer les performances du Pixel 8 Pro face à d’autres smartphones du marché, consultez notre guide des meilleurs smartphones de 2024.

C’est quoi, ce smartphone Google ?

Avec un écran OLED 6,7 pouces en résolution QHD+ (1344 x 2992 px) et un taux de rafraîchissement 120 Hz, le Pixel 8 Pro offre, pour commencer, un bel écran pour jouer ou regarder des vidéos. Si sa taille (162,6 x 76,5 x 8,8 mm) et son poids (213 g) le classent parmi les grands smartphones, il reste très agréable à manipuler et assure une bonne prise en main.

Sa puce Tensor G3 conçue par Google n’est pas la plus puissante du marché, mais la configuration avec 12 Go de RAM permet au smartphone de délivrer de solides performances en multitâche. Il se débrouille sur les jeux, mais les Snapdragon de Qualcomm restent la référence pour du gaming.

Le Pixel 8 Pro dans sa version Bleu Azur. // Source : Google

Niveau photo, le smartphone de Google fait partie des meilleurs photophone du marché. Avec son module photo à triple capteur (50 MP pour le capteur principal, 48 MP pour l’ultra-grand-angle et 48 MP pour le téléobjectif) couplé à un traitement photo qualitatif, il fait tout simplement de très beaux clichés — qu’il s’agisse de capturer des paysages lumineux ou des portraits en basse lumière. Sur ce point, le Pixel 8 Pro rivalise même aisément avec l’iPhone 15 Pro et fait même mieux que certains modèles Samsung pour la colorimétrie naturelle. Quant à la vidéo, il est tout aussi performant avec la possibilité de filmer en 4K à 60i/s.

Pour aller plus loin Les meilleurs smartphones à moins de 300 euros : voici 5 références qui méritent votre argent en 2024

À ce prix, le Pixel 8 Pro est-il une bonne affaire ?

En baissant à 565 €, le Google Pixel 8 Pro est une véritable affaire. Bien que le Pixel 9 Pro soit sorti plus tôt cette année, il faut débourser quasiment le double pour ce nouveau modèle. Le rapport qualité-prix de l’ancienne génération est donc quasiment imbattable pour un smartphone qui, on le rappelle, garantit encore 6 ans de mises à jour. Toutefois, il faut être à l’aise sur Android. Ce dernier se paie même le luxe d’embarquer plusieurs fonctionnalités via l’intelligence artificielle Google Gemini, que ce soit pour la retouche photo, la recherche sur le web ou bien pour écrire des messages. Certes, le design est peut-être moins travaillé que celui de la nouvelle génération, mais le Pixel 8 Pro n’a pas à rougir face à son successeur.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !