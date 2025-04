Lecture Zen Résumer l'article

Disponible sur Apple TV, Android TV et Samsung Tizen, l’application Orange TV supporte désormais la qualité « HD+ » avec un meilleur débit. Elle s’aligne sur les décodeurs physiques, qui perdent progressivement en intérêt.

Selon les mesures du site spécialisé Univers Livebox, le 26 avril 2025, il y a du nouveau pour les abonnés Orange qui regardent la télévision depuis un téléviseur ou un boîtier connecté (Smart TV Samsung, Google TV, Android TV ou Apple TV).

Selon Univers Livebox, la version 11.4 de l’application Orange TV lancée en mars 2025 a discrètement introduit une nouveauté sur plusieurs chaînes : le support du HD+ (un nom utilisé par Orange depuis plus de 10 ans), pour regarder la télévision dans une meilleure qualité. Plusieurs chaînes supportent dorénavant la technologie.

C’est quoi, le HD+ pour Orange ?

Sur son site d’assistance, Orange présente la technologie HD+ comme un « flux de 10 Mb/s en en Full HD (1920×1080) ». L’opérateur indique que cette technologie « procure une meilleure qualité d’image que le flux de 5 Mb/s de la HD et que le flux de 2.4 Mb/s de la définition standard ». Orange promet un meilleur piqué, une image plus nette et un rendu de meilleure qualité sur les grands écrans.

Toutes les chaînes ne sont pas compatibles HD+, mais les principales de la TNT y ont droit, en plus de certains bouquets payants (beIN notamment). Le site d’Orange n’a pas été mis à jour depuis au moins 6-7 ans, il est donc probable que d’autres chaînes soient devenues compatibles entre temps.

Sur les décodeurs, la mention de HD+ est explicite. // Source : Orange

Le HD+ débarque sur l’application Orange TV, sans décodeur Orange

Selon Univers Livebox, qui a utilisé un outil interne pour analyser les flux proposés par Orange, les principales chaînes de la TNT offrent désormais un débit entre 6 et 12 Mb/s depuis un téléviseur connecté. Le site dit aussi observer une qualité bien supérieure à celle proposée au lancement de l’application, ce qui tend à confirmer que le HD+ n’est plus exclusif aux décodeurs. Autre changement : le replay est désormais en HD (pas HD+), alors qu’il était en SD auparavant.

L’application TV d’Orange sur un téléviseur connecté. // Source : Orange

Début avril, Orange avait annoncé un changement important dans ses offres Internet : tout le monde a dorénavant accès à l’application Orange TV, sans option payante. Le début d’une stratégie d’éradication des décodeurs, qui deviennent obsolètes avec le déploiement des appareils connectés. Cette annonce avait été faite parallèlement au lancement des nouvelles Livebox 7 et Livebox S, avec du Wi-Fi 7 bi-bande.

Quels sont les appareils compatibles avec Orange TV ?

Aujourd’hui, l’application Orange TV n’est pas disponible sur tous les appareils. Il est, par exemple, impossible de l’installer sur les téléviseurs LG sous webOS. En revanche, on la trouve sur les plateformes suivantes :

Samsung : les téléviseurs sortis après 2019, sous Tizen OS, disposent de l’application Orange TV.

: les téléviseurs sortis après 2019, sous Tizen OS, disposent de l’application Orange TV. Android TV ou Google TV : les téléviseurs Sony , Hisense (pas tous), TCL , Philips , ou Xiaomi , sous Android TV, peuvent installer Orange TV depuis le Play Store. C’est aussi le cas de nombreux appareils connectés, comme le Chromecast, le Google TV Streamer 4K, des vidéoprojecteurs ou le Nvidia Shield.

ou : les téléviseurs , (pas tous), , , ou , sous Android TV, peuvent installer Orange TV depuis le Play Store. C’est aussi le cas de nombreux appareils connectés, comme le Chromecast, le Google TV Streamer 4K, des vidéoprojecteurs ou le Nvidia Shield. Apple TV : le petit boîtier d’Apple, sous tvOS, dispose de sa propre version d’Orange TV. On peut l’installer sur l’App Store.

Sur tous ces appareils, à condition d’avoir une bonne connexion Internet, vous devriez désormais bénéficier d’une qualité HD+ avec un débit d’environ 10 Mb/s par chaîne. Orange s’aligne ainsi sur ses concurrents comme Free, qui propose aussi de la télévision sans décodeur avec OQEE.

