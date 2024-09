Lecture Zen Résumer l'article

Google désire concurrencer l’Apple TV 4K avec le Google TV Streamer 4K, un boîtier télé sous Android TV conçu pour le streaming et la maison connectée. À 120 euros, le produit ne peut plus se cacher derrière sa fonction « cast », qui sert à diffuser du contenu depuis son smartphone.

Le Chromecast est mort, vive le Google TV Streamer ?

En août 2024, Google avait annoncé son intention de remplacer sa célèbre clé HDMI par un produit plus complet, que l’on pourrait comparer à une Apple TV. Le géant du web expliquait que le temps des solutions d’appoint était révolu, puisque la plupart des utilisateurs disposent déjà d’un appareil connecté à la maison (Smart TV, box opérateur…). Son objectif avec le Google TV Streamer 4K est d’aller plus loin avec plus de puissance, des fonctions inédites (routeur Thread pour la maison connectée) et une nouvelle télécommande.

À 120 euros, le Google TV Streamer 4K coûte plus cher que le dernier Chromecast, qui disposait aussi d’une télécommande et de l’interface Google TV (70 euros). Cet écart de prix est-il justifié ? Malheureusement pour Google, la réponse est non.

Pourquoi avoir tué le Chromecast ?

Une configuration qui manque de simplicité, avec des applications pas assez mises en avant

Commençons par le positif : le design du Google TV Streamer 4K est cool.

Plus fin que dans les visuels publicitaires, le produit est suffisamment discret pour être caché dans un meuble ou derrière une télé, si vous êtes prêts à enrouler les fils. On peut aussi en faire un élément de design et assumer de le poser sur un meuble, puisque Google a vraiment soigné cette partie.

Le Google TV Streamer 4K est très fin. Seul regret : les câbles HDMI et Ethernet sont rarement blancs. // Source : Numerama

Malheureusement, Google a fait le choix de ne pas inclure de câble HDMI dans la boîte, comme Apple avec son Apple TV 4K. Il faut en acheter un séparément, de préférence compatible avec la norme HDMI 2.1, alors que les Chromecast disposent d’une prise HDMI intégrée.

Autre conséquence de ce choix : il est probable que votre câble HDMI soit noir, alors que le Google TV Streamer 4K et son câble d’alimentation en USB-C sont blancs. Une incitation à la faute de goût.

Les ports à l’arrière du Google TV Streamer 4K, avec le bouton pour faire sonner la télécommande. // Source : Numerama

Ensuite vient le temps des déceptions. Au premier branchement, la configuration du Google TV Streamer 4K est lente. Il faut utiliser un smartphone avec l’application Google Home et se connecter à plusieurs comptes, puis mettre à jour le système d’exploitation, ce qui peut prendre plusieurs minutes. On note aussi que la télécommande utilise des piles, ce qui est regrettable face à certains concurrents avec des accessoires rechargeables.

Une fois la configuration terminée, place à la découverte du logiciel. L’interface du Google TV Streamer 4K est similaire à celle du dernier Chromecast, avec la surcouche Google TV installée par-dessus Android TV. Le but de Google, contrairement à Apple, n’est pas de vous donner accès à plusieurs univers, mais aux contenus directement. Les films, les séries et les émissions sont mis en avant grâce à des onglets dédiés, sans séparation en fonction des plateformes. Les applications sont réfugiées dans un quatrième onglet… qui est lui-même peu ergonomique.

La page d’accueil du Google TV Streamer 4K met en avant des contenus Netflix, YouTube, Disney, Amazon, Apple… Mais pas les applications. // Source : Numerama

Le Google TV Streamer 4K vient avec plusieurs applications préinstallées et en suggère d’autres dans un dossier « Intérêt général ». Ce dossier est accompagné de drôles de bugs, puisqu’il est par exemple impossible de placer une application comme myCANAL sur son écran d’accueil. Elle reste bloquée dans le dossier « Intérêt général ».

D’autres applications peuvent être installées manuellement grâce à une barre de recherche, puisque Google a fait le choix de désactiver son magasin Play Store par défaut (on peut toujours forcer son lancement depuis les réglages, mais ce n’est pratique). Le message est clair : le Google TV Streamer 4K est conçu pour regarder des films et des séries, pas pour installer des applications. Un peu dommage pour un boîtier télé.

Les applications sont cachées sur le Google TV Streamer 4K, alors que la page d’accueil de l’Apple TV 4K est une grille d’icônes. // Source : Numerama

Avec le Chromecast, il était facile de justifier le bridage du système d’exploitation. À 70 euros, un produit dédié seulement à Netflix ou YouTube était compréhensible. À 120 euros, Google sous-estime l’intérêt des utilisateurs pour un produit plus performant, capable de faire plus de choses. Les fonctions IA mises en avant, comme le résumé automatique des films par une IA, semblent ne pas encore fonctionner en France (et pourraient techniquement fonctionner sur un Chromecast).

Quid des performances ? Le Google TV Streamer 4K est fluide la grande majorité du temps, mais peut ralentir si on lui en demande trop. Il souffre aussi quelques bugs techniques, comme un HDMI-CEC un peu trop capricieux qui change de source sans raison ou le cache d’une application vidéo un peu trop vite réinitialisé. Jouer avec une manette est possible, mais les graphismes sont dignes d’un smartphone d’entrée de gamme avec beaucoup de latence. Il n’est donc pas conçu pour cet usage (et il chauffe).

Le Google TV Streamer 4K à côté d’une Apple TV 4K. // Source : Numerama

D’après nos tests, Google a fait le choix d’une puce peu performante conçue pour les boîtiers IPTV, pas pour un produit haut de gamme. Son produit est un faux rival de l’Apple TV ou du Nvidia Shield TV, qui misent tous deux sur la puissance et les applications.

Un Chromecast avec Google Home intégré : avait-on besoin d’un boîtier ?

Le menu Google Home sur le Google TV Streamer 4K. // Source : Numerama

La seule vraie nouveauté du Google TV Streamer 4K par rapport au Chromecast est l’intégration de Google Home, l’application domotique du géant du web. Il est possible de contrôler ses ampoules ou son chauffage depuis un volet latéral, accessible depuis le centre de raccourcis ou à l’aide d’un bouton paramétrable sur la télécommande. C’est cool, mais ce n’est que du logiciel.

En plus de cette nouvelle application, le Google TV Streamer 4K embarque un routeur Thread, ce qui lui permet de contrôler des appareils Matter comme des interrupteurs ou des serrures connectées. Il s’agit pour le coup d’une capacité inédite (il fallait autrefois une enceinte Google Nest ou un routeur Google Wifi Pro), même si une nouvelle version du Chromecast aurait pu faire la même chose.

La bonne idée de Google : la télécommande qui sonne

Pour sauver l’honneur du Google TV Streamer 4K, il y a sa télécommande. Elle dispose désormais de vrais boutons de volume, là où celle du Chromecast utilisait des touches peu ergonomiques sur le côté. La télécommande dispose aussi d’une touche paramétrable pour ouvrir l’application de son choix.

Le bouton étoile peut être assisté à l’action de son choix, comme le menu Google Home. // Source : Numerama

Au dos du Google TV Streamer 4K, il y a un bouton pour faire sonner la télécommande, puisqu’elle embarque un haut-parleur. C’est bête, mais c’est terriblement efficace. Il s’agit sans aucun doute de la meilleure idée de Google avec ce produit. Pour le reste, il vaut mieux opter pour une Apple TV, un Fire TV Stick, une Xiaomi Mi TV ou… un Chromecast.

Le verdict 5/10 Google TV Streamer 4K Voir la fiche 119 € sur Google On a aimé Le design est réussi

Le bouton pour faire sonner la télécommande On a moins aimé Moins discret qu’un Chromecast, sans HDMI dans la boîte

Il n’est pas facile d’installer des applications

Les performances sont moyennes

Pourquoi avoir tué le Chromecast ? Le Google TV Streamer 4K n’est pas le boîtier télé haut de gamme que les fans d’Android attendaient. Au lieu de concurrencer l’Apple TV 4K avec un produit conçu pour les applications, les jeux et les performances, Google a fait le choix de lancer une version XXL du Chromecast, plus encombrante qu’autrefois, avec les mêmes usages qu’avant. Le Google TV Streamer 4K est un Chromecast à 120 euros, avec une télécommande qui sonne et le support de Matter. Le reste est quasiment le même, ce qui ne peut que décevoir (surtout sans câble HDMI dans la boîte, une des grandes forces du Chromecast). Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle Gemini, le Google TV Streamer 4K pourrait s’améliorer à l’avenir. Il reste néanmoins un ovni sur le marché des box télé, puisque Google semble l’avoir volontairement restreint là où il ne fallait pas, tout en augmentant les prix. Il n’y a plus qu’à espérer que des mises à jour débrident Google TV, afin d’en faire plus qu’un lanceur de Netflix.

