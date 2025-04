Lecture Zen Résumer l'article

Orange vient de présenter deux nouvelles box : la Livebox 7 et la Livebox S. Il s’agit des nouveaux membres d’une famille de produits que les Français ont chez eux depuis 2004, en réponse à Free et à sa Freebox. Numerama s’est amusé à comparer leurs apparences, en toute subjectivité.

En 2004, Wanadoo, filiale de France Télécom, lançait sa première Livebox. Avec son design en forme de livre ouvert, la Livebox avait pour mission de répondre à Free et à son offre triple-play (Internet, téléphone fixe et télévision dans un même produit). La première Livebox ne connaissait que l’ADSL et était loin des standards actuels en matière de connectivité.

Aujourd’hui commercialisée par Orange (le nouveau nom de France Télécom), la Livebox est un produit possédé par des millions de personnes à travers l’Europe (Orange la commercialise dans plusieurs pays). L’opérateur a présenté le 10 avril les nouvelles Livebox 7 et Livebox S, avec pour principale nouveauté l’arrivée du Wi-Fi 7. Il y a désormais un design vertical sur toute la gamme, que Numerama s’est amusé à comparer aux anciennes Livebox. Voici notre classement parfaitement subjectif, de la plus laide à la plus belle.

11) Livebox Fashion : une édition spéciale tout en couleur

Saviez-vous que France Télécom a lancé des Livebox colorées en 2005, un an après le lancement du premier modèle ? Une édition limitée rose Barbie, appelée « Livebox Fashion », avait été produite à 20 000 exemplaires. L’opérateur avait aussi lancé une « Livebox Music », toute bleu, pour la fête de la musique. Il s’agit de la seule folie de l’histoire des Livebox, qui nous rappelle un peu la Freebox Ultra rouge et transparente de l’univers de Free. On les aime autant qu’on les déteste.

La Livebox Fashion. // Source : Wanadoo

10) Livebox 5 : du plastique noir

Encore commercialisée aujourd’hui (chez Sosh notamment), la Livebox 5 est une des Livebox les plus décevantes. En plus de renoncer à l’écran introduit avec la Livebox Play, elle utilise un plastique noir de très mauvaise qualité, avec des lignes partout. Une horreur pour les yeux, que l’on a hâte de voir disparaître. Sa commercialisation a débuté en 2019.

La Livebox 5 avait abandonné l’écran introduit avec la Livebox 4. // Source : Orange

9) Livebox 1.0 : un design culte, mais un logo clignotant qui a mal vieilli

La toute première Livebox, bien qu’absolument culte, n’est pas la plus belle. Avec son design en forme de livre ouvert, son logo Wanadoo clignotant (remplacé par un logo France Télécom ensuite) et ses voyants lumineux qui indiquent les pannes (et il y avait beaucoup de pannes), la Livebox 1.0 a fait cauchemarder de nombreux enfants qui rêvaient de jouer sur l’ordinateur de leur grand-père. Elle est néanmoins celle qui a tout lancé.

La Livebox 1.0, version seulement Wanadoo. // Source : Wanadoo

8) Livebox 6 : la première box verticale d’Orange

En 2022, Orange a lancé la Livebox 6, sa première Livebox avec du Wi-Fi 6E et un design 100 % vertical. Il y a plusieurs choix étonnants avec ce produit, qui est très imposant et mélange le plastique avec une coque en imitation tissu. On aime beaucoup son écran e-Ink, qui est une excellente idée pour la visibilité, mais on a beaucoup de mal avec le reste.

La Livebox 6 est la première box verticale d’Orange. // Source : Numerama

7) Livebox 7 : une Livebox 6 XXL

Un an après la Livebox 6, Orange l’a remplacée par une Livebox 7 quasiment identique, mais plus grande. Il s’agit d’une Livebox modulaire, qu’Orange peut facilement améliorer en changeant seulement le composant qu’il souhaite actualiser. C’est ce qu’il a fait en 2025 avec Livebox 7 v2, la première compatible Wi-Fi 7.

La Livebox 7 d’Orange. // Source : Numerama

6) Livebox Mini : Orange rétrécit son livre en 2008

Lancée en 2008, la Livebox Mini est la dernière Livebox en forme de livre. Son design est mignon, mais on ne comprend toujours pas pourquoi Orange a fait basculer le livre sur le côté. Un an plus tard, Orange l’a remplacée par un nouveau modèle.

La Livebox Mini à côté d’une Livebox classique, en 2008. // Source : Orange

5) Livebox S : petite, mais trop plastique

Comme la Livebox Mini, la Livebox S, annoncée en avril 2025, est une toute petite box. Son design vertical est plus facile à dissimuler que celui de la grande Livebox 7, mais les choix d’Orange sont assez osés. Le produit fait très plastique, avec un écran tactile minuscule qui attire le regard.

La nouvelle Livebox S : dernière box annoncée par Orange, avec un design plus petit et vertical. // Source : Numerama

4) Livebox 2 : Orange découvre la simplicité en 2009

Banal, voilà un mot qui correspond bien à la Livebox 2, lancée en 2009. Après des années avec des livres ouverts, Orange fait un grand écart avec une toute petite box blanche et plate, qui est sans doute la plus simple de son histoire. Difficile d’y voir un produit marquant, mais on ne peut que saluer sa sobriété.

La Livebox 2 d’Orange est la première avec un design rectangulaire. // Source : Orange

3) Livebox 1.1 : adieu le logo clignotant, bonjour Orange

Après la première Livebox avec un logo Wanadoo géant, il y a eu la Livebox 1.1. Cette box en forme de livre ouvert avait renoncé au logo clignotant, avec un petit logo Orange dans le coin inférieur droit. Son design est iconique, avec une meilleure sobriété que sur le design original.

La Livebox 1.1, version Orange. // Source : Orange

2) Livebox Play (ou Livebox 3) : le côté obscur de la box

La Livebox Play est une des box Internet les plus mémorables. Il s’agit de la première Livebox avec un coloris noir, mais aussi de la première avec un écran au lieu de voyants. Cette réponse à la Freebox Révolution, qui raflait tout sur son passage, était accompagnée d’un décodeur télé avec un lecteur Blu-Ray optionnel. Elle date de 2013.

La Livebox Play, première Livebox noire, avec un lecteur Blu-Ray pour répondre à la Freebox Révolution. // Source : Orange

1) Livebox 4 : le design le plus réussi

Après la Livebox Play, il y a eu la Livebox 3. Orange est resté sur des codes sombres, mais avait fait le choix osé d’un design mat avec des lignes brillantes, avec des boutons qui occupaient toute la hauteur en façade. Ce produit, commercialisé en 2016, est sans doute son plus réussi. C’est la seule Livebox moderne sur laquelle il y a eu une vraie réflexion esthétique. Sa remplaçante, la Livebox 5, a tout saboté.

La Livebox 4. // Source : Orange

En 2005, France Télécom a aussi lancé des autocollants pour ses Livebox, comme un skin vache, un skin gribouillis ou un skin en fourrure King Kong. Trois designs qui ne méritent même pas d’apparaître dans ce classement.

