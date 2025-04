Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous cherchez un grand écran pour jouer dans de bonnes conditions et profiter d’une immersion maximale, cet Odyssey OLED G6 de Samsung est tout trouvé, surtout en promotion.

Il existe de très nombreux moniteurs pour le gaming qui proposent de bonnes performances, dans des tailles et des designs différents. Il convient de bien choisir votre modèle en fonction de vos habitudes de jeu et des fonctionnalités que vous recherchez. La gamme des Odyssey OLED de Samsung est une gamme parfaite si vous n’avez pas envie de chercher trop longtemps, puisqu’elle allie design, performances et fonctionnalités, le tout avec un bon rapport qualité/prix.

Le Samsung Odyssey OLED G6 G60SD est commercialisé 899 € à sa sortie, mais a vu son prix descendre à 703,70 €. Il est aujourd’hui proposé en promotion au prix de 598,15 € sur le site de Samsung, grâce au code promo ODYSSEY15 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ce moniteur de Samsung ?

L’Odyssey G6 est un moniteur d’une taille de 27 pouces au format 16:9, soit une diagonale de presque 70 cm. L’écran de Samsung est suffisamment grand pour offrir une très bonne immersion, sans prendre non plus trop de place sur un bureau, et son pied est réglable en hauteur, inclinable et orientable. Son design résolument orienté gaming, surtout à l’arrière, reste toutefois sobre comparé à certains autres modèles. Un système d’éclairage d’ambiance personnalisable, à la manière de l’Ambilight chez Philips, offre une petite touche lumineuse appréciable et heureusement réglable.

La dalle mate sans reflet propose une définition de 2 560 x 1 440 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 360 Hz, combiné à un temps de réponse entre 0,1 ms et 0,07. L’écran délivre une bonne luminosité et des noirs profonds, avec un contraste cependant revu à la baisse en journée et en pleine luminosité. La colorimétrie est néanmoins excellente et le niveau de détails élevé. La grande force de l’Odyssey G6 est qu’il embarque une fréquence élevée de rafraîchissement pour une fluidité de mouvement optimale.

Odyssey OLED G6 G60SD // Source : Samsung

À ce prix, le G6 de Samsung est-il une bonne affaire ?

Moins de 600 € c’est une très bonne affaire pour un moniteur pour jouer dans de très bonnes conditions. Les performances de la dalle se complètent des fonctions VRR et FreeSync Premium Pro réduisent les saccades et les déchirures à l’écran, afin d’améliorer la fluidité. Niveau connectiques, vous retrouverez deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB-B, deux USB-A 3.0 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Cette dernière est essentielle pour connecter une barre de son ou des haut-parleurs, puisque le G6 en est dépourvu.

Notez que cet écran convient aussi parfaitement pour une utilisation professionnelle, comme du montage vidéo ou photo.

Les points à retenir sur l’Odyssey OLED G6 G60SD :

La fluidité grâce au taux de rafraîchissement de 360 Hz

La dalle anti-reflets

Grande dalle de 27 pouces

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !