[Deal du jour] Le G9 Odyssey de Samsung est un écran OLED DQHD aux excellentes caractéristiques. Samsung le propose aujourd’hui moins cher de 200 €.

Dans la jungle des moniteurs gaming, il est difficile de faire son choix entre les bonnes performances, la taille de la dalle, le design ou les fonctionnalités. La gamme des Odyssey OLED G9 propose d’excellents modèles aux nombreuses qualités, comme ce G95SD en promotion de 200 €.

Le Samsung Odyssey OLED G9 G95SD d’une taille de 49 pouces est normalement vendu 1 303,70 €. Une réduction de 200 € sur le site de Samsung le fait en ce moment passer au prix de 1 103,70 €, grâce au code promo OLED200 à rentrer dans le panier, valable jusqu’au 26 mars 2025 inclus.

C’est quoi, ce moniteur géant de Samsung ?

L’Odyssey G9 95SD embarque une immense dalle incurvée de 49 pouces, soit tout de même une diagonale de 124 cm. Autant dire qu’il vous faudra de la place sur votre bureau si vous voulez profiter de l’immersion qu’offre l’écran de Samsung. Heureusement, son épuré est plutôt élégant, sans pour autant sacrifier l’aspect gaming. Un arceau de LED diffuse un éclairage d’ambiance raccord avec les jeux compatibles, à la manière de l’Ambilight présent sur certains téléviseurs de Philips. Le pied est quant à lui réglable en hauteur et inclinable.

La dalle sans reflet propose une définition Ultra-WQHD de 5 120 x 1 440 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 240 Hz combiné à un temps de réponse de 0,3 ms. Niveau image, la qualité est bien au rendez-vous avec une excellente luminosité et des noirs profonds pour des zones sombres intenses et détaillées. Les fonctions VRR et FreeSync Premium Pro éliminent les saccades et les déchirures à l’écran, et optimisent la fluidité. Cet écran de Samsung convient donc parfaitement pour les jeux vidéo avec d’excellentes performances.

Tizen OS sur l’Odyssey OLED G9 G95SD // Source : Samsung

À ce prix, le G9 de Samsung est-il une bonne affaire ?

200 € de réduction, c’est toujours bon à prendre. Comme sur la plupart des moniteurs, les haut-parleurs de 10W intégrés ne sont malheureusement pas à la hauteur et manque légèrement de coffre. Cette promotion est l’occasion de se procurer une barre de son ou un casque gamer. En pratique, L’Odyssey G9 peut aussi s’utiliser pour le travail. Son ratio 32:9 permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte, idéal pour du montage vidéo ou de la programmation — cependant en mode scindé, vous serez limité à 60 Hz.

Vous pouvez aussi transformer l’écran en Smart TV grâce à l’implémentation du système d’exploitation de Samsung, Tizen OS. Vous aurez accès au catalogue d’applications présent sur les smart TV, avec les plateformes de SVOD classiques ou encore le Gaming Hub de Samsung.

Les points à retenir sur l’Odyssey G9 95SD :

Une immense dalle de 49 pouces de qualité

Les performances gaming

L’implémentation de Tizen OS

