Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Asus propose de nombreux écrans PC, dont quelques très bonnes références pour le gaming. Ce moniteur 4K ROG Stris XG43UQ d’une taille de 43 pouces, profite en ce moment d’une bonne promotion.

C’est quoi, cette promotion sur moniteur Asus ?

L’Asus ROG Strix XG43UQ de 43 pouces est vendu 1 499 € à sa sortie en 2021. Il est en ce moment proposé au prix de 799,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi, ce moniteur pour le gaming ?

L’Asus ROG Strix XG43UQ est un moniteur pour PC d’une grande taille de 43 pouces, soit une diagonale de 109 cm. Il convient donc d’avoir la place nécessaire sur votre bureau avant de l’accueillir. Son écran possède un design très classique, avec des bordures fines qui mettent en valeur la dalle. Cette dernière, d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, et à la luminosité élevée de 1000 Cd/m², offre de bons contrastes et des couleurs vives, et possède des angles de vision larges.

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la fluidité est garantie pour vos sessions de jeu. Vous pourrez donc jouer dans d’excellentes conditions, avec de plus un taux de réponse de seulement 1 ms. L’image est nette et précise, et ne souffre d’aucune saccade. Vous pouvez profiter des technologies Radeon FreeSync 2 pour réduire encore plus la latence, et de l’AMD FreeSync Premium Pro, qui réduit les problèmes de déchirures d’écran — à condition d’avoir une carte graphique AMD compatible.

Asus ROG Strix XG43UQ 43″ // Source : Asus

À ce prix, cet écran d’Asus est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire avec 700 € de réduction sur son prix d’origine. Le Strix XG43UQ embarque deux ports HDMI 2.0 et deux ports HDMI 2.1, idéal pour brancher vos consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, afin de jouer en 4K 120 Hz. Vous retrouverez aussi un DisPlay Port 1.4, et deux ports USB 3.0, et une sortie audio jack Stéréo 3.5 mm.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !