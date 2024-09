Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’y a pas de secret, pour profiter d’une très bonne tour PC de gamer, il faut généralement se tourner vers des bons périphériques et l’écran est généralement le plus important des choix. En ce moment, le meilleur moniteur 4K du marché se trouve en promotion pour jouer aux derniers titres triple A dans des conditions optimales.

C’est quoi, cette promotion sur cet écran Dell Alienware ?

En temps normal, le Dell Alienware AW3225QF 32 pouces se trouve au-dessus de la barre des 1 000 €. En ce moment, il profite d’une réduction significative sur Dell, ramenant son prix à 919 € avec le code FRGamingMonitor8.

À noter que sa version 34 pouces est aussi disponible en promotion en utilisant le même coupon à un prix encore moins important. Mais attention, cette version propose un taux de rafraichissement plus faible à 165hz.

Vous pouvez retrouver cet écran dans nos recommandations des meilleures configurations PC de 2024.

C’est quoi, ce moniteur 4K ?

Les moniteurs gaming Dell Alienware sont considérés comme les meilleures références du marché pour jouer. Cette version 32 pouces propose une résolution 4K (3440 x 1440) de quoi profiter des dernières sorties comme Black Myth : Wukong avec une netteté optimale. L’écran profite d’une dalle incurvée QD-OLED affichant une image avec des couleurs riches et des noirs plus profonds qu’une dalle LCD classique. Concrètement, ces dalles sont plus lumineuses que des dalles OLED classiques. Ce moniteur enregistre d’ailleurs des pics de luminosité à 1000 cd/m² et dispose même d’un filtre anti-reflet pour une visibilité maximale même en cas de surexposition.

À gauche une dalle LCD classique, à droite la dalle QD-OLED de Dell // Source : Dell

Côté fluidité, ce moniteur affiche la meilleure fréquence de rafraichissement de la gamme avec 240 Hz pour profiter des derniers jeux avec un bon nombre de FPS. De quoi pousser dans leurs retranchements les meilleures cartes graphiques du marché comme la RTX 4080 ou 4090. Et pour cause, le moniteur est compatible avec la technologie adaptative G-SYNC de Nvidia.

Côté connectivité, le Dell Alienware est assez complet avec évidemment un display port 1.4 à brancher directement avec la carte graphique. Pour les configurations à plusieurs écrans, vous retrouvez également deux ports HDMI 2.1. Enfin, 4 ports USB (A et C) sont disponibles pour brancher d’autres appareils comme un casque ou des enceintes, par exemple. Seul petit ombre au tableau, il ne dispose pas de sortie audio, ce qui peut être contraignant pour certains joueurs.

À ce prix, ce Dell Alienware est-il une bonne affaire ?

Bien que reste un sacré budget pour un moniteur PC, c’est un bon prix pour le meilleur écran 4K du marché. Mais, encore faut-il avoir une configuration gaming suffisamment solide pour en profiter. On vous conseille au minimum une RTX 4080 ou une RX 7900 XTX d’AMD pour en profiter au mieux.

